A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 şarkısı Mustafa Sandal'dan! Derya Uluğ Irmak Arıcı ve Eypio damga vurdu!

3 İSİM EŞLİK ETTİ

Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği şarkıda, milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.

İŞTE MİLLİLERİMİZİN ŞARKISI

O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak #BizimÇocuklar! 🎵 🔴⚪ @EURO2020 pic.twitter.com/EagNMxVepP — Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) June 9, 2021