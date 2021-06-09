A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 şarkısı Mustafa Sandal'dan! Derya Uluğ Irmak Arıcı ve Eypio damga vurdu!
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Mustafa Sandal'ın A Milli Futbol Takımı'na özel bir şarkı ve klip hazırladığını duyurdu. Sandal'a şarkısında Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio eşlik etti.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) şarkısını Mustafa Sandal hazırladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Mustafa Sandal'ın, A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren özel bir şarkı ve klibe imza attığı belirtildi.
"BİZİM ÇOCUKLAR"
Açıklamada, tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir milli takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yeni bir şarkının hazırlandığı aktarıldı.
3 İSİM EŞLİK ETTİ
Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği şarkıda, milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.
İŞTE MİLLİLERİMİZİN ŞARKISI
O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak #BizimÇocuklar! 🎵 🔴⚪ @EURO2020 pic.twitter.com/EagNMxVepP— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) June 9, 2021
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maaşa göre kredi fırsatı! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi çekebilirsiniz! Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım...
- Emeklinin cebine yaz gelecek! SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödeme! İlave ücret...
- 9 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? Üç büyüklerin coinleri çıkacak mı?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat tarihleri belli oldu mu?
- Başkan Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'dan önemli açıklamalar! 7 önemli anlaşma...
- Pazar günü yasakları kalktı mı? Pazar günü yasakları ne zaman, hangi tarihte kalkacak? İşte kararlar...
- 0,70 faiz oranı: Sıfır araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! Honda, Renault, Dacia, Citroen...
- Deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilaj balıkları zehirler mi? Balık yenir mi? Uzmanlar açıkladı!
- Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2021'de bekçi alımı olacak mı? Jandarma bekçi duyurusu yayımlandı mı?
- PKK'nın çukur eylemine katılan 5 kişi yakalandı
- Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Tam normalleşme ne zaman başlayacak?