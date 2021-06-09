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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 şarkısı Mustafa Sandal'dan! Derya Uluğ Irmak Arıcı ve Eypio damga vurdu!

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada 'ın 'na özel bir şarkı ve klip hazırladığını duyurdu. Sandal'a şarkısında , ve eşlik etti.

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Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 şarkısı Mustafa Sandal'dan! Derya Uluğ Irmak Arıcı ve Eypio damga vurdu!

'nın 2020 Avrupa Şampiyonası () şarkısını hazırladı.

Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Mustafa Sandal'ın, A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren özel bir şarkı ve klibe imza attığı belirtildi.

"BİZİM ÇOCUKLAR"

Açıklamada, tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir milli takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yeni bir şarkının hazırlandığı aktarıldı.

3 İSİM EŞLİK ETTİ

Mustafa Sandal'a , ve 'nun eşlik ettiği şarkıda, milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.

İŞTE MİLLİLERİMİZİN ŞARKISI

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