Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gidiyor Tomas Vaclik geliyor!
Süper Ligi averaj ile şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlılar Şampiyonlar Ligi için transfer çalışmalarına hızlı başladı.
Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek yılın kadrosunu kurmak için kollar sıvandı.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu'na yurt dışından teklifler gelmesi nedeniyle bir kaleci takviyesi yapması planlanırken gündeme Sevilla ile sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek olan Tomas Vaclik geldi.
Kara Kartal, bonservisi elinde olan Vaclik'i transfer edip, Ersin'i yüksek bir bedelle satıp gelen miktarı diğer transferlerde kullanmanın peşinde.
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