Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gidiyor Tomas Vaclik geliyor!

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan siyah beyazlılarda Ersin Destanoğlu'na yurt dışından teklifler gelmesi nedeniyle bir kaleci takviyesi yapması planlanırken gündeme Sevilla ile sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek olan Tomas Vaclik geldi.