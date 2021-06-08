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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gidiyor Tomas Vaclik geliyor!

averaj ile şampiyon tamamlayan 'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlılar için transfer çalışmalarına hızlı başladı.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gidiyor Tomas Vaclik geliyor!

Sezonu ve şampiyonlukları ile tamamlayan 'ta gelecek yılın kadrosunu kurmak için kollar sıvandı.

'nde mücadele edecek olan siyah beyazlılarda 'na yurt dışından teklifler gelmesi nedeniyle bir kaleci takviyesi yapması planlanırken gündeme ile sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek olan geldi.

, bonservisi elinde olan Vaclik'i transfer edip, Ersin'i yüksek bir bedelle satıp gelen miktarı diğer transferlerde kullanmanın peşinde.

TURNUVA DEVAM EDERKEN İMZA ATACAK

Beşiktaş'ta yönetim, 'nın kadrosunda bulunan ve dev turnuvada boy gösterecek Vaclik ile turnuva devam ederken ön sözleşme imzalamanın peşinde.

SADECE 7 MAÇA ÇIKABİLDİ

'nın güçlü takımlarından Sevilla'nın 2018 yılında 'den 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Vaclik, bu sezon Bono'nun arkasında kaldı. Çek kaleci sadece 7 maça çıkabildi.

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