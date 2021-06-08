08 Haziran 2021, Salı
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gün sayıyor

Beşiktaş'la anlaşmaya çok yakın olan , önümüzdeki hafta yeni kontrat için gün sayıyor. 48 yaşındaki teknik direktörün Beşiktaş'la yeni sözleşmeyi hafta sonuna kadar imzalaması ve 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarında takımın başında olması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gün sayıyor

2020/21 sezonunu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın'da... Çifte kupalı teknik direktörün kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği iddia edildi. Siyah Beyazlı ekip, 48 yaşındaki teknik adamla hafta sonuna kadar yeni sözleşme yapacak. Kariyerinin ilk şampiyonluklarının ardından İzmir'in Çeşme ilçesine tatile giden ve görüşmelerini buradan yapan Yalçın'ın 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarında takımın başında olacağı vurgulandı.

Siyah Beyazlı yönetim ilk görüşmede 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, Yalçın yeni kontratın 1 yıllık olmasını istedi. Taraflar arasında bir orta yol bulunacak. Geçtiğimiz sezon 7 milyon TL kazanan başarılı hocanın 10 milyon TL civarında bir ücret alacağı konuşuluyor.

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