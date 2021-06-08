Türkiye İtalya maçı ne zaman? 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, turnuvanın ilk sınavını İtalya karşısında verecek. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, milli maçın hangi gün oynanacağını araştırıyor. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman, hangi gün? EURO 2020 milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı ise 2000 ve 2008'deki şampiyonalarda elde ettiği başarılara yenisini eklemek istiyor.

EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye, İtalya, İsviçre ve Galler mücadele edecek.