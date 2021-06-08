Türkiye İtalya maçı ne zaman, hangi gün? EURO 2020 milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020'de heyecan başlıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 5. kez boy gösterecek Türkiye, A Grubu ilk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Millilerin ilk karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman, hangi gün? EURO 2020 milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte EURO 2020 Türkiye İtalya karşılaşmasının detayları...
Türkiye İtalya maçı ne zaman? 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, turnuvanın ilk sınavını İtalya karşısında verecek. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, milli maçın hangi gün oynanacağını araştırıyor. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman, hangi gün? EURO 2020 milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı ise 2000 ve 2008'deki şampiyonalarda elde ettiği başarılara yenisini eklemek istiyor.
EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye, İtalya, İsviçre ve Galler mücadele edecek.
AY-YILDIZLILAR 5. KEZ ŞAMPİYONADA
Türkiye, elemelerde H Grubu'nu 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Fransa'nın ardından ikinci bitirerek şampiyonaya vize aldı.
Turnuvaya ilk kez 1996'da katılan ve grup aşamasında mücadele eden milliler, 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2016'daki son şampiyonada gruptan çıkamadı.
Tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte gözler, tecrübeli forvet Burak Yılmaz'da olacak.
Fransız ekibi Lille'in şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynayan Burak, milli takımın da gol yollarındaki en önemli kozu.
Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre)
Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).
İTALYA FİNALLERE NAMAĞLUP GELDİ
Elemelerde yer aldığı J Grubu'nda 10 maçını da kazanan ve attığı 37 golle dikkati çeken İtalya, yenilgisiz lider şekilde turnuvaya katılma hakkı kazandı.
Teknik direktör Roberto Mancini'nin çalıştırdığı "Gök Maviler"in öne çıkan futbolcuları, Lazio'da bu sezon 25 gol atan Ciro Immobile ile Napoli'nin 19 gollü ismi Lorenzo Insigne.
Tarihinde 10. kez finallere katılacak 1968 şampiyonu İtalya, 2016'daki turnuvaya Almanya'ya penaltılarda yenilerek çeyrek finalde veda etmişti.
İtalya'nın EURO 2020 kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)
Defans: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)
Orta saha: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris)
Forvet: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).
A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ:
11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)
Not: Takımlar, şampiyonanın açılış maçına kadar sakatlık veya hastalık durumunda kadrolarında değişiklik yapabilecek. Sakatlanan kaleciler ise turnuva sırasında dahi değiştirilebilecek.
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