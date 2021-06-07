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Son dakika | Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gelişmesi!

Son dakika Beşiktaş haberleri bugün... Sezonu çifte kupa ile kapatan , Beşiktaş'ın 3 yıllık kontrat teklifine karşı 1 sezonluk sözleşme talebinde bulundu

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Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika | Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gelişmesi!

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni kontrat için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlı yönetim ilk görüşmede 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, Yalçın yeni kontratın 1 yıllık olmasını istedi.

Sergen Yalçın'ın talebini değerlendiren yönetim kurulu, resmi imzaları bu hafta planlıyor. Yalçın, görüşmesinde gelecek kadro planlaması ve transfer çalışmaları ile ilgili raporunu yönetime sunacak.

NTV Spor'un haberine göre; Takımdan gönderilmesini istediği ve transfer talebinde bulunduğu oyuncuları yönetime aktaracak 48 yaşındaki çalıştırıcı, 1 yıl daha siyah beyazlı takımında görev yapmaya hazırlanıyor.

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