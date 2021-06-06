Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sini Sergio Perez kazandı

Yarışa üçüncü sıradan başlamasına rağmen pit-stoplarla liderliği ele geçiren Hollandalı pilot Verstappen, bitişe dört tur kala aracının lastiğinin patlamasıyla kaza yaptı ve yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Kazanın ardından piste güvenlik aracı girmesiyle durdurulan yarış, pist temizlendikten sonra yeniden devam etti. Yarışın son iki turuna önde giren Hamilton ise virajda aracının kontrolünü elinde tutamayınca pist dışına çıktı ve yarışı 15. sırada tamamlayabildi.