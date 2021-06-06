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Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sini Sergio Perez kazandı

'in kazasının damga vurduğu Azerbaycan Grand Prix'sini kazanan pilot kazandı. Yarışı tamamlayamayan Max Verstappen, 'un 15. olmasıyla pilotlar klasmanındaki liderliğini korudu.

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Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sini Sergio Perez kazandı

'nın altıncı yarışı Azerbaycan Grand Prix'sini takımının Meksikalı pilotu kazandı. Sergio Perez bu zaferle sezonun ilk ve kariyerinin ikinci galibiyetini kazanmış oldu.

Yarışı lider götüren Hollandalı pilot kaza yaparak mücadeleyi tamamlayamazken, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu ise pist dışına çıkarak 15. oldu.

Sezonun 6. mücadelesi, başkent 'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte 51 tur üzerinden yapıldı.

Azerbaycan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen'in yaptığı kaza ile Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis 'un hatası damga vurdu.

Yarışa üçüncü sıradan başlamasına rağmen pit-stoplarla liderliği ele geçiren Hollandalı pilot Verstappen, bitişe dört tur kala aracının lastiğinin patlamasıyla kaza yaptı ve yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Kazanın ardından piste güvenlik aracı girmesiyle durdurulan yarış, pist temizlendikten sonra yeniden devam etti. Yarışın son iki turuna önde giren Hamilton ise virajda aracının kontrolünü elinde tutamayınca pist dışına çıktı ve yarışı 15. sırada tamamlayabildi.

Bu hatayı iyi değerlendiren Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez, altıncı sıradan başladığı yarışı 3.33.686'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayarak kariyerindeki ikinci Fonmula 1 zaferini yaşadı.

Yarışı liderin 1.968 saniye gerisinde tamamlayan pilotu Alman Sebastian Vettel ikinci, liderden 2.762 saniye sonra bitiş çizgisini geçen 'den ise üçüncü oldu. Sıralama turlarının lideri takımının Monakolu pilotu ise yarışı 4. sırada bitirdi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği seyircisiz gerçekleştirilen yarış öncesi törende, , ile Karabağ savaşı gazisi Ateş Garayev tarafından seslendirdi. Sebine Babayeva, sahneye Azerbaycan'ın zaferinin sembolü olarak kabul edilen, Karabağ'ın Şuşa kenti ve etrafında görülen "harıbülbül" çiçeğinin renklerinden oluşan kıyafetle çıktı.

'de sezonun 7. yarışı Fransa Grand Prix'si, 20 Haziran'da yapılacak.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Sergio Perez (Meksika): 69

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 66

5. Charles Leclerc (Monako): 52

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 174

2. Mercedes: 148

3. Ferrari: 94

4. McLaren: 92

5. AlphaTauri: 39

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