04 Haziran 2021, Cuma
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! Rafael Benitez görüşme için İstanbul'a geliyor

Sarı lacivertlilerde başkan , basın toplantısında ile yolların ayrıldığını açıklamış ve Belözoğlu'na, kulüp tarafından veda mesajı yayınlanmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından için bir çok teknik direktör adayı gündeme gelirken, sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü belli olmaya çok yakın. Fenerbahçe ile görüşmek bu ay 'a gelecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! Rafael Benitez görüşme için İstanbul'a geliyor

, ile yolların ayrılmasının ardından futbolun yeni patronunu bulmak için çalışmalarını yürütüyor.

Sarı lacivertli kulübün başkanı , basın toplantısında yaptığı açıklamada Almanya veya Portekiz ekolünden bahsetmişti ancak bu durum değişkenlik gösterecek gibi duruyor.

BENITEZ F.BAHÇE İÇİN GELİYOR

'un haberine göre , Fenerbahçe ile görüşmek için 'a gelecek. Öte yandan dünyaca ünlü teknik adamın 16 Haziran günü İstanbul'da olması bekleniyor.

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