Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! Rafael Benitez görüşme için İstanbul'a geliyor
Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, basın toplantısında Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıklamış ve Belözoğlu'na, kulüp tarafından veda mesajı yayınlanmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe için bir çok teknik direktör adayı gündeme gelirken, sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü belli olmaya çok yakın. Rafael Benitez Fenerbahçe ile görüşmek bu ay İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından futbolun yeni patronunu bulmak için çalışmalarını yürütüyor.
Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, basın toplantısında yaptığı açıklamada Almanya veya Portekiz ekolünden bahsetmişti ancak bu durum değişkenlik gösterecek gibi duruyor.
BENITEZ F.BAHÇE İÇİN GELİYOR
A Spor'un haberine göre Rafael Benitez, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek. Öte yandan dünyaca ünlü teknik adamın 16 Haziran günü İstanbul'da olması bekleniyor.
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