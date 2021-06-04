04 Haziran 2021, Cuma
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Galatasaray'da yeni plan yapıldı! 8 futbolcu...

Yeni sezon öncesi alınan yabancı kuralı kararı ile çözüm yollarını genişletti. Yerli futbolculara yönelme kararı alan sarı kırmızılı yönetim 8 futbolcunun kadroda kalmasına onay verdi. planını da yeni hedef doğrultusunda yapacak.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Galatasaray'da yeni plan yapıldı! 8 futbolcu...

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni yabancı kuralına göre önümüzdeki sezon sahada 8 yabancı olacak. İlk 11'de 3 yerli zorunluluğu kararının alınması, 'ın transfer planlamasında belirleyici oldu.

Sözleşmeleri sona eren ve ile yeni anlaşma yapılacak. Ömer sol bek ve orta sahanın, Emre ise hücum hattında birçok bölgenin alternatifi olacak.

TAYLAN VE KEREM TAKIMDA TUTULACAK

EURO 2020'de boy gösterecek ve Kerem Aktürkoğlu teklif gelse bile takımda tutulacak. 2.5 milyon TL kazanan Taylan ve 900 bin TL alan Kerem'in ücretlerinde iyileştirme yapılacak.

YERLİ 2 YENİ TRANSFER

ve 'le imzalanan 3'er yıllık ön protokoller bozulmayacak. Aytaç ve Alpaslan yedek kulübesini rahatlatacak. 8 numara ve sağ önde oynayabilen 'ın önemi yeni sezonda daha iyi anlaşılacak.

KAAN AYHAN TRANSFERİ

Stoper, sağ bek ve ön liberoda görev yapabilen 'ın transferi için şartlar zorlanacak.

JIMMY DURMAZ VE YUNUS AKGÜN DE KALACAK

Geçen sezonu Karagümrük ve Adana Demir'de tamamlayan ile bu kez kiralık gönderilmeyecek ve rotasyonda kullanılacak.

'den çok sayıda teklif alan yedek kaleci Okan Kocuk'un gidişine izin verilmeyecek. Yerli kaleciler kadroda tutulacak...

EN ÇOK LİMİT YİNE GALATASARAY'DA

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün Fiba Emeklilik ile yapılan anlaşmaya canlı bağlantı yaptı. Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki toplantı nedeniyle törene katılamadığını belirten Cengiz, "Yabancı oyuncu kuralının ertelenmesini istedik. TFF ile harcama limitleri konusunda da görüşmelerimiz devam ediyor.

Yabancı sınırlamaları ve limitler hakkında bir toplantıdayız. 370 milyon TL ile en çok limit yine bizde ama bu brüt. Brütün içinde futbolcu giderleri ve teknik giderler var. Kulüpler olarak TFF'den bunun düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

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