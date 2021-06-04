Galatasaray'da yeni plan yapıldı! 8 futbolcu...
Yeni sezon öncesi alınan yabancı kuralı kararı ile Galatasaray çözüm yollarını genişletti. Yerli futbolculara yönelme kararı alan sarı kırmızılı yönetim 8 futbolcunun kadroda kalmasına onay verdi. Galatasaray transfer planını da yeni hedef doğrultusunda yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun yeni yabancı kuralına göre önümüzdeki sezon sahada 8 yabancı olacak. İlk 11'de 3 yerli zorunluluğu kararının alınması, Galatasaray'ın transfer planlamasında belirleyici oldu.
Sözleşmeleri sona eren Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile yeni anlaşma yapılacak. Ömer sol bek ve orta sahanın, Emre ise hücum hattında birçok bölgenin alternatifi olacak.
TAYLAN VE KEREM TAKIMDA TUTULACAK
EURO 2020'de boy gösterecek Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu teklif gelse bile takımda tutulacak. 2.5 milyon TL kazanan Taylan ve 900 bin TL alan Kerem'in ücretlerinde iyileştirme yapılacak.
YERLİ 2 YENİ TRANSFER
Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le imzalanan 3'er yıllık ön protokoller bozulmayacak. Aytaç ve Alpaslan yedek kulübesini rahatlatacak. 8 numara ve sağ önde oynayabilen Emre Kılınç'ın önemi yeni sezonda daha iyi anlaşılacak.
KAAN AYHAN TRANSFERİ
Stoper, sağ bek ve ön liberoda görev yapabilen Kaan Ayhan'ın transferi için şartlar zorlanacak.
JIMMY DURMAZ VE YUNUS AKGÜN DE KALACAK
Geçen sezonu Karagümrük ve Adana Demir'de tamamlayan Jimmy Durmaz ile Yunus Akgün bu kez kiralık gönderilmeyecek ve rotasyonda kullanılacak.
Süper Lig'den çok sayıda teklif alan yedek kaleci Okan Kocuk'un gidişine izin verilmeyecek. Yerli kaleciler kadroda tutulacak...
EN ÇOK LİMİT YİNE GALATASARAY'DA
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün Fiba Emeklilik ile yapılan anlaşmaya canlı bağlantı yaptı. Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki toplantı nedeniyle törene katılamadığını belirten Cengiz, "Yabancı oyuncu kuralının ertelenmesini istedik. TFF ile harcama limitleri konusunda da görüşmelerimiz devam ediyor.
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