Galatasaray'da yeni plan yapıldı! 8 futbolcu...

Yabancı sınırlamaları ve limitler hakkında bir toplantıdayız. 370 milyon TL ile en çok limit yine bizde ama bu brüt. Brütün içinde futbolcu giderleri ve teknik giderler var. Kulüpler olarak TFF'den bunun düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

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