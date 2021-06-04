Fenerbahçe'de transfer harekatı! 6 isim listede
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de ilk 11'in yarısı değişecek. Hem yabancı sınırlaması hem de performansından dolayı kadrodan gönderilecek isimler belli oldu. Sarı lacivertlilerin transfer listesi de basına sızdı.
Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de kadro yeniden planlanacak. Ali Koç her ne kadar 'yüzde 70'i hazır' dese de ilk 11'in yarısı değişecek.
VOLKAN DEMİREL SELÇUK ŞAHİN VE AURELIO YOLCU
Forvet, kanat, stoper ve beklere nokta atışı 6 transfer planlayan (en az 5'i direkt ilk 11'e monte edilecek) sarı-lacivertli ekipte birçok isimle yollar ayrılıyor.
Takvim'in haberine göre; Yola devam edilmeyen Emre Belözoğlu'nun ekibi de gidecek. Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Aurelio ve kaleci antrenörü Kraft'a teşekkür edilecek.
Geçen sezon takıma geri dönen Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in de biletlerin kesildiği iddialar arasında...
12 İSİM GÖNDERİLİYOR
Sözleşmesi biten Gökhan'ın opsiyonu kullanılmazken, Caner Erkin'in de kalan 1 yıllık kontratının feshedilmesi bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'de gönderilmesine kesin gözüyle bakılan isimler...
Yuma Suzuki (Saint Truiden - Santrfor)
Umut Meraş (Le Havre - Sol bek)
Mert Müldür (Sassuolo - Sağ bek)
Henry Onyekuru (Monaco - Sol açık)
John Brooks (Wolfsburg - Stoper)
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