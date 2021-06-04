04 Haziran 2021, Cuma
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Fenerbahçe'de transfer harekatı! 6 isim listede

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de ilk 11'in yarısı değişecek. Hem yabancı sınırlaması hem de performansından dolayı kadrodan gönderilecek isimler belli oldu. Sarı lacivertlilerin transfer listesi de basına sızdı.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Fenerbahçe'de transfer harekatı! 6 isim listede

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de kadro yeniden planlanacak. her ne kadar 'yüzde 70'i hazır' dese de ilk 11'in yarısı değişecek.

VOLKAN DEMİREL SELÇUK ŞAHİN VE AURELIO YOLCU

Forvet, kanat, stoper ve beklere nokta atışı 6 transfer planlayan (en az 5'i direkt ilk 11'e monte edilecek) sarı-lacivertli ekipte birçok isimle yollar ayrılıyor.

Takvim'in haberine göre; Yola devam edilmeyen 'nun ekibi de gidecek. , Selçuk Şahin, ve kaleci antrenörü Kraft'a teşekkür edilecek.

Geçen sezon takıma geri dönen ile 'in de biletlerin kesildiği iddialar arasında...

12 İSİM GÖNDERİLİYOR

Sözleşmesi biten Gökhan'ın opsiyonu kullanılmazken, Caner Erkin'in de kalan 1 yıllık kontratının feshedilmesi bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'de gönderilmesine kesin gözüyle bakılan isimler...

Mauricio Lemos

TRANSFERİ GÜNDEMDEKİ İSİMLER

(Lazio - Santrfor)

Yuma Suzuki (Saint Truiden - Santrfor)

Umut Meraş (Le Havre - Sol bek)

Mert Müldür (Sassuolo - Sağ bek)

Henry Onyekuru (Monaco - Sol açık)

John Brooks (Wolfsburg - Stoper)

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