FETÖ'nün şike kumpasında karar! Gözler Silivri'de
FETÖ'nün futbolda sözde şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla süren davada kararlar açıklanmaya başladı. 88 sanığın yargılandığı davada gözler Silivri'ye çevrildi. Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya futbolda şike kumpası davasında 1406 yıl hapis cezası verildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılından beri devam eden Futbolda Şike Kumpası Davası'nda sona gelindi. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görülecek duruşmada, sanık savunmaları ve taraf avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandı.
KARARLAR AÇIKLANMAYA BAŞLANDI
Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya futbolda şike kumpası davasında 1406 yıl hapis cezası verildi.
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.
ALİ KOÇ VE EKİBİ SİLİVRİ'DE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Futbolda Sözde Şike davası için Silivri'ye geldi.
İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Futbolda Sözde Şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davada sona gelindi.
FETÖ'nün, Futbolda Sözde Şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davada 20'nci celse 17 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında görüldü. 4'ü tutuklu 88 sanığın yargılandığı davanın celse arasında savcı, geçtiğimiz ay esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada 63 sanığın, 7 yıl 6 aydan 3 bin 418 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 142 sayfalık mütalaada eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç ve eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın "Silahlı terör örgütü üyesi olma", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi veya kaydedilmesi", "Resmi belgede sahtecilik" ve "İftira" gibi çeşitli suçlardan 7 yıl 6 aydan 3 bin 418 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada 25 sanık hakkında ise tekerrür yargılama, suç unsurlarının oluşmaması ve somut ve yeterli delil bulunmaması nedeniyle ya beraatine ya ceza verilmesine yer olmadığına ya da karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.
17 Mayıs'ta başlayan davada mahkeme bugün kararını açıklayacak. Davaya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve kulüp avukatları katıldı.
İDDİANAMEDE NELER VAR?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Eski milletvekili İlhan Başbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıla kadar 85 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında da 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, Avukat Cemalettin Mutlu, Avukat Orhan Erdemli ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezası talep ediliyor.
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