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Son dakika | Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal görevi bıraktı

Son dakika haberi... Başkanı , görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Son dakika | Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal görevi bıraktı

Son dakika haberi... Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



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