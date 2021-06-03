Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Lig talimatı!
Son dakika haberine göre; Kulüplerin borç batağından çıkabilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yeni düzenleme geliyor. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın FIFA ile de görüşerek hazırlıklarını yaptığı yasa teklifinde özellikle menajerlere verilen yüksek ücretlere sınırlama getirilmesi planlanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, futbol kulüplerinin özellikle içinde bulundukları borç batağından kurtulmaları için hazırlanan yasa teklifinin çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Yasanın yeni sezona yetişmesi ve kademeli bir geçiş sağlanması planlanıyor.
Teklifin hazırlıklarını yapan eski milli futbolcu, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, FIFA ile dirsek temasında olduklarını belirterek "FIFA, özellikle menajerlik bölümünü çok beğendi ve 'siz düzenleme yaparsanız bütün ülkelere bunu örnek olarak gösteririz' dedi" bilgisini paylaştı.
DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR ŞÖYLE:
1- Menajerler bir yıl eğitim alacak, yabancı dil bilecek.
2- Menajer, futbolcu ve takımlar ile ayrı ayrı sözleşmeler yapıp uçuk ücretler alamayacak. Sadece tek sözleşme yapılacak, alınacak komisyon %2-3'ler düzeyinde olacak. İki sözleşme yaptığı belirlenmesi halinde futbolcunun bir yıl oynamasına izin verilmeyecek. Şu anda menajerler TFF sınırları içinde %15-20 komisyon alıyor. Ayrıca takımlar ile yapılan sözleşmeler kapsamında yüzde 30'lara varan komisyonlar aldıkları belirtiliyor.
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