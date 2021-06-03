Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Lig talimatı!

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR ŞÖYLE:



1- Menajerler bir yıl eğitim alacak, yabancı dil bilecek.



2- Menajer, futbolcu ve takımlar ile ayrı ayrı sözleşmeler yapıp uçuk ücretler alamayacak. Sadece tek sözleşme yapılacak, alınacak komisyon %2-3'ler düzeyinde olacak. İki sözleşme yaptığı belirlenmesi halinde futbolcunun bir yıl oynamasına izin verilmeyecek. Şu anda menajerler TFF sınırları içinde %15-20 komisyon alıyor. Ayrıca takımlar ile yapılan sözleşmeler kapsamında yüzde 30'lara varan komisyonlar aldıkları belirtiliyor.