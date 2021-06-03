03 Haziran 2021, Perşembe
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Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Son dakika haberi... Kulübü, Teknik Direktör ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Samsunspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Ertuğrul Sağlam’a bugüne kadar Samsunspor’a sunduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, kendisine başarılar dileriz” denildi.

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Giriş Tarihi: 03.06.2021
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Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Samsunspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Ertuğrul Sağlam, kulübümüzdeki görevinden ayrılmış ve istifasını kulübümüz yönetimine sunmuştur. İstifası kulübümüz yönetim kurulu tarafından kabul edilmiştir. Ertuğrul Sağlam'a bugüne kadar Samsunspor'a sunduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, kendisine başarılar dileriz" denildi.

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