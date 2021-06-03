Gazi Koşusu ne zaman 2021 | Açıklama geldi! Günü değişti

Bu yıl 95. kez yapılacak Gazi Koşusu'nun tarihi değişti. Dev derbinin heyecanı 26 Haziran cumartesi günü Veliefendi Hipodromu'nda yaşanacak.

TJK'dan yapılan açıklama şöyle;



12-13 Haziran hafta sonundan başlamak ve sadece Haziran ayı ile sınırlı olmak üzere, Cumartesi ve Pazar günlerinin yarış programları yer değiştirmiştir. Ankara-İzmir Pazar; İstanbul-Adana ise Cumartesi günleri icra edilecektir. Covid-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında 31.05.2021 tarihinde Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi açıklanmıştır. Açıklanan kademeli normalleşme takvimine göre pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına yapılacak Gazi Koşusu başta olmak üzere Haziran ayında pazar günü koşması gereken önemli koşuların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde koşulmasına sebep olacağı dikkate alınarak, 12-13 Haziran hafta sonu yarış programlarından başlamak üzere Haziran ayı boyunca pazar günleri koşması gereken koşuların (İstanbul ve Adana) cumartesi gününe, cumartesi günü koşması gereken koşuların (Ankara, İzmir) ise pazar gününe alınmasına karar verilmiştir.



İlgililere önemle duyurulur.



Türkiye Jokey Kulübü