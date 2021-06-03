Son dakika | TFF ve Kulüpler Birliği arasında kritik toplantı! Başkan Çebi ve Ağaoğlu'ndan flaş açıklama

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi ile başkan yardımcısı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği ile TFF arasında harcama limitleri, yabancı sınırı ve küme düşme konularında yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'DA BAŞARI İÇİN LİMİTLERİMİZDE HOŞGÖRÜ TALEP EDİYORUZ"

Harcama limitleriyle ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi; "İki senedir verilen limitler var. %15 ver %30'luk süreçleri geride bıraktık. Artık bunların olmayacağı bir döneme giriyoruz. Geçen seneler kaybettiğimiz ülke puanları var. Bunu yukarı taşımak için limitlerde hoşgörü ve önümüzün açılması konusunda taleplerimizi ilettik. Kurul bizi dinledi. Alternatiflerimizi ilettik. Kurul bizi dinledi. Karar verecek. Bankalardan kredi alan kulüpler var. Bu kredilerin getirdiği sınırlamalar var. Avrupa'da iyi yarışabilmek için önümüzün açılması lazım. Sıkıntılarımızı ilettik. Limitlerin gevşetilmesi lazım. Yayıncı kuruluşla ilgili sürekli indirim talebi geliyor. Bu taleplerin bizi sıkıntıya soktuğunu, bununla ilgili taviz vermeyeceğimizi bildirdik." dedi.

TFF'nin açıkladığı yabancı sınırı ile ilgili de konuşan Çebi; "Yabancı sınırı konusunda bizim görüşümüz tam alınmadan açıklandı. Bununla ilgili görüşlerimizi bildirdik. Yabancı sınırıyla ilgili bütün kulüplerin fikirlerini anlattığı bir toplantı talep ettik. Bizimle konuşulmadan bu kararın alınması bizi biraz üzdü." sözlerini kullandı.

"KÜME DÜŞME İÇİN GÖRÜŞECEĞİZ"

Bazı kulüplerin küme düşmenin kaldırılması yönündeki isteklerini ilettiklerini söyleyen Çebi; "Bir diğer konu da küme düşmeyle ilgiliydi. Küme düşme konusu da bizimle konuşulmadan alınmış bir karardır. Yapacağımız toplantıda hepsini konuşacağız." dedi.

AĞAOĞLU: "KURALIN BİZE FAYDASI NE?"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ahmet Ağaoğlu ise şu ifadeleri kullandı:



"Yabancı sınırıyla ilgili alınan karar neden? Türk futbolcuların yetişmesi ve süre alması. Yetiştiremediniz, geliştiremediğiniz bir oyuncunun bize faydası ne? A Takım'da 10 dakikadan fazla süre almamış bir oyuncuyu sahaya sürmem mümkün mü? Oyuncuyu kaybedersiniz. Öncelikle rezerv ligin oluşması lazım. Genç oyuncunun rekabetle gelişmesini sağlayacak düzenleme yapmadan yabansı sınırını getirmenin gerçekçiliği yok."

"Limitler gelirlerle bağlantılı. Naklen gelirlerde 3 sene öncesine göre 4'te 1 düşüş var. Üç puana verilen para 600 bin Euro'ydu. Bugün 180 bin Euro'ya indi. Gelirleri ve giderleri birbirinden ayırmanız mümkün değil. Yayın geliri, özellikle Anadolu kulüplerinin gelirlerinin büyük kısmını oluşturuyor. Avrupa'da başarılı olup gelirler kazanmayı hedeflemek için limitlerde hoşgörü talep ettik. Gelirlerimizin 3'te 1'i düşmüş durumda pandemi ortamında. Bunun en fazla zararı Anadolu kulüpleri çekiyor."