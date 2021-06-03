03 Haziran 2021, Perşembe
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Inter'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi oldu!

İtalya Serie A'da sezonu şampiyon tamamlayan Inter'de yeni teknik direktör belli oldu. Inter'de görevden ayrılan 'nin yerine 'nin getirildiği açıklandı.

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Giriş Tarihi: 03.06.2021
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Inter'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi oldu!

Inter'de Antonio Conte'nin yerine Inzaghi geldi.

Inter'den yapılan açıklamada 45 yaşındaki İtalyan teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Simone Inzaghi, sezon sonunda Lazio ile yollarını ayırmıştı.

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