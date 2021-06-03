Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Benteke Crystal Palace ile sözleşme yeniledi
Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı lacivertli takımın transfer listesinde yer alan Christian Benteke, Crystal Palace ile sözleşme yeniledi.
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Belçikalı futbolcu Christian Benteke ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Crystal Palace Kulübü, 30 yaşındaki santrforun sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Benteke, 2016'da Liverpool'dan 28 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Türk kulüplerinin de ilgilendiği iddia edilen tecrübeli futbolcu, geçen sezon Crystal Palace formasıyla Premier Lig'de çıktığı 30 maçta 10 gol atmıştı.
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