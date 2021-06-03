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Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Benteke Crystal Palace ile sözleşme yeniledi

'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan 'ye kötü haber geldi. Sarı lacivertli takımın transfer listesinde yer alan , ile sözleşme yeniledi.

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Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Benteke Crystal Palace ile sözleşme yeniledi

İngiltere ekibi , Belçikalı futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

, 30 yaşındaki santrforun sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Benteke, 2016'da 'dan 28 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Türk kulüplerinin de ilgilendiği iddia edilen tecrübeli futbolcu, geçen sezon Crystal Palace formasıyla Premier Lig'de çıktığı 30 maçta 10 gol atmıştı.

Belçika'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda da bulunan Benteke, milli takım kariyerinde ise 39 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

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