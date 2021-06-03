Galatasaray'dan yabancı sınırlaması açıklaması
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz TFF toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırlaması kararını değerlendiren Cengiz, "Getirilen yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz" dedi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yabancı sınırlamasının ertelenmesini istediklerini belirtti.
Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen Galatasaray Emeklilik Planı tanıtım programına çevrim içi bağlanan Cengiz, "Bu lansman çok önemli. Yeni imkanlar açılması ve ekonomiye katkı yapacak aksiyonlarda bulunması açısından çok büyük bir fırsat. Teşekkür ediyorum. Lütfen bu tip katılımlar artsın. İnşallah tutar." ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) önemli bir toplantıda olduğunu belirten Cengiz, şöyle konuştu:
"TFF'deki toplantıdaki konulardan biri harcamalarla ilgili. En çok harcama geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine bizde. 370 milyon ama bu brüt. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Dün getirilen yabancı sınırlamasının da ertelenmesini istiyoruz."
TFF'den dün yapılan açıklamada, Süper Lig kulüplerinin 2021-2022 sezonunda kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceği, sahaya ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu sürebileceği kaydedilmişti.
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