Galatasaray'dan yabancı sınırlaması açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) önemli bir toplantıda olduğunu belirten Cengiz, şöyle konuştu:

"TFF'deki toplantıdaki konulardan biri harcamalarla ilgili. En çok harcama geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine bizde. 370 milyon ama bu brüt. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Dün getirilen yabancı sınırlamasının da ertelenmesini istiyoruz."