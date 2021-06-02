Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeni yabancı sınırı kuralı! Sahada en fazla 8 yabancı oyuncu olabilecek

Buna göre; Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 8 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 7 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 6 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.

TFF 1. Lig kulüpleri ise, 2021-2022 sezonunda en fazla 8, 2022-2023 sezonunda en fazla 5, 2023-2024 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 5 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 4 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 4 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.