TFF son dakika: Süper Lig yabancı kuralı değişti mi? Süper Lig yabancı sayısı kaç oldu, düştü mü?

Süper Lig yabancı kuralı değişti mi? Süper Lig yabancı sayısı kaç oldu, düştü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TFF uzun süredir beklenen yabancı kuralı hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Açıklamaya göre, "Süper Lig kulüpleri için 2021-2022 sezonunda yabancı oyuncu kontenjanında kadroda en fazla 14, aynı anda sahada en fazla 8 futbolcuya izin verilecek" ifadeleri kullanıldı. İşte, Süper Lig yabancı kuralı değişti mi? Süper Lig yabancı sayısı kaç oldu, düştü mü?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantıda şu kararlar alınmıştır: