02 Haziran 2021, Çarşamba
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Barcelona'dan bir transfer daha!

İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından kolları sıvayan Barcelona, ve 'nın ardından flaş bir transfere daha imza attı. Katalan devi, Real Betis'in Brezilyalı sağ beki Emerson Royal'le anlaşmaya vardı.

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Giriş Tarihi: 02.06.2021
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Barcelona'dan bir transfer daha!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Barcelona, Eric Garcia ve Kun Agüero'nun ardından 3. transferini de gerçekleştirdi. Katalan devi, Real Betis'in sağ beki Emerson Royal'le de anlaşmaya vardığını açıkladı.

Barcelona'nın kasasından bu transfer için 9 milyon euro çıkacak. Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan Brezilyalı sağ bek, 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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