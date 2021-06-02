Fenerbahçe'den son dakika Emre Belözoğlu açıklaması

Sizinle bu büyük çınarın altında çalışmak her daim büyük bir şereftir.

Kalbimin en özel yerinde, en büyük teşekkür Fenerbahçe taraftarına.

Bu sezon her ne kadar fiziken ayrı düşmüş olsak da, kalbimiz, inancımız, umutlarımız daima bir oldu.

Anadolu'da, sokakta, deplasmanda daima beni bağrınıza bastınız, umuduma ortak oldunuz.

Sonu hayal ettiğim gibi bitmeyen bu sezondaki tek burukluğum sizleri ve çocuklarımızı mutlu edememek oldu.

Bunu bir gün fazlasıyla telafi edeceğime inanabilirsiniz.

Çünkü ben buna inanıyorum.

Ayrılık sürecime dair, kulübümüzü, tüm sezon defalarca gördüğümüz gibi, olmayacak senaryolarla yıpratmak isteyenler mutlaka çıkacaktır.

Son maçımızdan bu güne kadar, ismimi doğrudan hedef alarak yapılan bazı planlı saldırılar karşısında özellikle sessiz kaldım. Bunun sebebi Fenerbahçe'me olan saygı ve sevgimdir.