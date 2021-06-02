EURO 2020 öncesi son hazırlık maçı! Türkiye Moldova maçı ne zaman? 2021 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?

Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Antalya kampında Azerbaycan ve Gine ile hazırlık maçları yapan Türkiye A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Moldova ile mücadele edecek. A Milli Futbol Takımı, 98 yıllık tarihinde yaptığı 591 müsabakada 225 galibiyet aldı, 224 yenilgi yaşadı. Türkiye, tarihinde Moldova ile 12'nci maçına çıkacak. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda? İşte Türkiye Moldova maçı ile ilgili merak edilenler...

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Moldova maçı 3 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sascha Stegemann yönetecek. Mücadele TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.