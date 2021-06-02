EURO 2020 öncesi son hazırlık maçı! Türkiye Moldova maçı ne zaman? 2021 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?
Türkiye Moldova maçı ne zaman? EURO 2020 öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçı kapsamında Moldova ile karşı karşıya gelecek. Özel maçta Moldova ile karşılaşacak Türkiye, tarihinde rakibiyle oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Moldova önünde hiç kaybetmeyen Türkiye a Milli Futbol Takımı, Almanya'ya 26 kişilik kadroyla gitti. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Antalya kampında Azerbaycan ve Gine ile hazırlık maçları yapan Türkiye A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Moldova ile mücadele edecek. A Milli Futbol Takımı, 98 yıllık tarihinde yaptığı 591 müsabakada 225 galibiyet aldı, 224 yenilgi yaşadı. Türkiye, tarihinde Moldova ile 12'nci maçına çıkacak. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda? İşte Türkiye Moldova maçı ile ilgili merak edilenler...
TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Moldova maçı 3 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sascha Stegemann yönetecek. Mücadele TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.
2021'DEKİ 6. MAÇ
Milliler, Moldova mücadelesiyle 2021 yılındaki altıncı maçına çıkacak.
Bu yıl oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan milliler, 2 de beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'daki maçta Gine ile golsüz berabere kadı.
TÜRKİYE 592. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Moldova özel maçıyla tarihinde 592. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 275'i özel 591 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 259'u evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 787 gol attı, kalesinde 843 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 591 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 591 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, MOLDOVA'YA HİÇ YENİLMEDİ
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında yarın özel maçta karşılaşacağı Moldova önünde hiç kaybetmedi.
Türkiye, tarihinde Moldova ile 12'nci maçına çıkacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi.
Bu mücadelelerde milli takım 9 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç yenilmedi.
GOL SAYILARINDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
İki ülke arasındaki rekabette A Milli Takım, gol sayılarında rakibine büyük üstünlük kurdu.
Geride kalan 11 maçta rakibine 29 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.
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- EURO 2020 öncesi son hazırlık maçı! Türkiye Moldova maçı ne zaman? 2021 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?
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