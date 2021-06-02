Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski hocasına flaş teklif! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

İspanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Marca, Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonunda Beşiktaş'ta görev yapan Bernd Schuster'e teklif yaptığını yazdı. 2019'un Şubat ayından bu yana çalışmayan Alman hocanın düşünmek için süre istediği ve Türkiye Ligi ile ilgili değerlendirme yaptığı kaydedildi.