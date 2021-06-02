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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski hocasına flaş teklif! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe'de Başkan , ile yola devam edilmeyeceğini basın toplantısında açıklarken, Çarşamba günü de Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye veda yazısı yayınlamıştı. Bilindiği üzere Fenerbahçe'nin Alman ya da ekolünden bir teknik adamla anlaşacağı bilinirken, 'dan flaş bir haber geldi. Fenerbahçe 'ın eski teknik direktörüne talip oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski hocasına flaş teklif! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

ile yollarını ayıran ve yeni sezonda yabancı bir teknik adamla yola devam etmeyi planlayan Fenerbahçe için 'dan flaş bir haber geldi.

İspanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Marca, Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonunda 'ta görev yapan 'e teklif yaptığını yazdı. 2019'un Şubat ayından bu yana çalışmayan Alman hocanın düşünmek için süre istediği ve ile ilgili değerlendirme yaptığı kaydedildi.

ALMAN YA DA PORTEKİZ EKOLÜ

Fenerbahçe Başkanı , 4 saate yakın süren basın toplantısında yeni sezonda Emre Belözoğlu ile devam edilmeyeceğini açıklarken, ya da Alman ekolünden bir hocayı sarı-lacivertli takımın başına getireceğini açıklamıştı.

BERND SCHUSTER KİMDİR?

Son olarak Çin'de Dalian Yifang'da görev alan Schuster, 33 maçta 1.42 puan ortalaması tutturmuş ve 2019 Şubat ayında veda etmişti. 2007-2008 sezonunda 'in başında da görev yapan 61 yaşındaki teknik adamın kariyerinde La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupa zaferi de yer alıyor.

Beşiktaş'ta 2010-11 sezonunda 46 maça çıkan deneyimli antrenör, 1.80 puan ortalaması elde etmiş ve 25. hafta sonunda görevden ayrılmıştı.

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