Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın eski hocasına flaş teklif! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğini basın toplantısında açıklarken, Çarşamba günü de Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye veda yazısı yayınlamıştı. Bilindiği üzere Fenerbahçe'nin Alman ya da Portekiz ekolünden bir teknik adamla anlaşacağı bilinirken, İspanya'dan flaş bir haber geldi. Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski teknik direktörüne talip oldu. İşte detaylar...
Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran ve yeni sezonda yabancı bir teknik adamla yola devam etmeyi planlayan Fenerbahçe için İspanya'dan flaş bir haber geldi.
İspanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Marca, Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonunda Beşiktaş'ta görev yapan Bernd Schuster'e teklif yaptığını yazdı. 2019'un Şubat ayından bu yana çalışmayan Alman hocanın düşünmek için süre istediği ve Türkiye Ligi ile ilgili değerlendirme yaptığı kaydedildi.
BERND SCHUSTER KİMDİR?
Son olarak Çin'de Dalian Yifang'da görev alan Schuster, 33 maçta 1.42 puan ortalaması tutturmuş ve 2019 Şubat ayında veda etmişti. 2007-2008 sezonunda Real Madrid'in başında da görev yapan 61 yaşındaki teknik adamın kariyerinde La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupa zaferi de yer alıyor.
Beşiktaş'ta 2010-11 sezonunda 46 maça çıkan deneyimli antrenör, 1.80 puan ortalaması elde etmiş ve 25. hafta sonunda görevden ayrılmıştı.
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