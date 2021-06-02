02 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Transfer haberleri bugün | Trabzonspor'dan orta sahaya dünyaca ünlü yıldız

Transfer haberleri bugün | Trabzonspor'dan orta sahaya dünyaca ünlü yıldız

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Teknik direktör 'nın talimatıyla birlikte harekete geçen bordo-mavili ekip, aradığı yıldızı buldu

SPOR
Giriş Tarihi: 02.06.2021
ABONE OL
Transfer haberleri bugün | Trabzonspor'dan orta sahaya dünyaca ünlü yıldız

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bruno Peres ve Gervinho'yu kadrosuna katan bordo-mavililer Sörloth transferi için de girişimlerini sıklaştırdı.

Fırtına'nın gündeminde olan bir diğer isim ise Slovak yıldız Marek Hamsik. Bordo-mavililer EURO 2020'de boy gösterecek yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Fırtına bir yandan da alternatif isimlerle ilgili çalışmalara başladı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Abdullah Avcı orta sahaya tecrübeli ve marka bir oyun aklı arıyor. Bu yüzden devre arasında Enzo Perez'le görüşülmüştü. Lucas Biglia için Karagümrük'ten fikir alınmıştı.

Galatasaray'ın da gündemine de gelen Arturo Vidal ile Ever Banega'da bordo-mavililere önerildi. Banega değil de Hamsik olmazsa Vidal için bir görüşme yapılması fikri ön plana çıktı. Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun kadroda düşünülmediği iddia edilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA