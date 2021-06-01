01 Haziran 2021, Salı
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Transfer dönemi ne zaman açılıyor? 2021-2022 transfer sezonu hangi tarihte başlayacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

Transfer dönemi ne zaman açılıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 'ın şampiyon tamamladığı sezonunun ardından taraftarlar transfer sezonunun başlayacağı tarihi merak ediyor. 2021-2022 sezonu transferleri başlangıcı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişe başladı. Hal böyle olunca transfer dönemi ne zaman açılıyor? 2021-2022 transfer sezonu hangi tarihte başlayacak? Sorularının yanıtları merak ediliyor.

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Transfer dönemi ne zaman açılıyor? 2021-2022 transfer sezonu hangi tarihte başlayacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

Transfer dönemi ne zaman açılıyor? 2021-2022 transfer sezonu hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Futbolseverler takımlarının transfer hamlelerini yakından takip ediyor. , , ve olmak üzere bütün takımların transfer haberleri yakından takip ediliyor. İşte, transfer dönemi ne zaman açılıyor? 2021-2022 transfer sezonu hangi tarihte başlayacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

2021/2022 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?

'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla oynanacak. 2021-22 sezonu 23 Mayıs 2022'de sona erecek.

Sezon, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bitiminden yaklaşık bir ay kadar sonra başlayacak. Böylece turnuvada yer alacak olan oyuncular dinlenme fırsatı bulabilecekler.

'nde oynanacak karşılaşmaların tarihleri ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

2021/2022 SEZONUNDA SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR YER ALACAK?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 21 takım mücadele etmişti. 2021-22 sezonunda ise Süper Lig'de 20 takım mücadele edecek. Süper Lig'den bu sezon dört takım küme düşerken üç takımda lige terfi etti.

, , , Süper Lig'in yeni takımları oldu.

, , ve ise gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

TRANSFER DÖNEMİ 1 EYLÜL'DE KAPANACAK

'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereği, 2021-2022 sezonu birinci transfer dönemi 10 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 1 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

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