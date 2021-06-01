Transfer dönemi ne zaman açılıyor? 2021-2022 transfer sezonu hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Futbolseverler takımlarının transfer hamlelerini yakından takip ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere bütün takımların transfer haberleri yakından takip ediliyor. İşte, transfer dönemi ne zaman açılıyor? 2021-2022 transfer sezonu hangi tarihte başlayacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

2021/2022 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla oynanacak. 2021-22 sezonu 23 Mayıs 2022'de sona erecek.

Sezon, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bitiminden yaklaşık bir ay kadar sonra başlayacak. Böylece turnuvada yer alacak olan oyuncular dinlenme fırsatı bulabilecekler.