Galatasaray'da yaprak dökümü! Yardımcı antrenör Levent Şahin veda etti

Levent Şahin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Tarihi başarılarla dolu, her şeyin en iyisini hak eden bir camiaya 3,5 yıl emek vermiş olmaktan hem gurur hem de mutluluk duyuyorum. Emeklerin karşılığı olan başarılarda bir nebze payımın olmasının verdiği huzur ile yoluma devam ediyorum." ifadelerini kullandı.