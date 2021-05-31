Türkiye Gine hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Gine ile yapacağı özel maçla tarihinde 591. kez sahaya çıkmaya hazırlanan Ay-Yıldızlılar, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, EURO 2020'ye motivasyonu yüksek şekilde başlamak istiyor. Gine ile ilk kez mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Pekii Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE - GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım, ikinci hazırlık maçında Gine ile karşılaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghayev yönetecek. Aghayev'in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ve Akif Amirali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Elchin Masiyev olacak.

A Milli Takım, 3 Haziran'da ise Moldova ile bir hazırlık müsabakası daha oynayacak.