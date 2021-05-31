Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?
Türkiye Gine maçı ne zaman? EURO 2020'de mücadele edecek Ay-Yıldızlılar, hazırlık maçı kapsamında Antalya'da Gine ile karşılaşacak. İki haftalık Antalya kampının son günlerini yaşayan A Milli Futbol Takımı'nın Gine ile yapacağı özel maçı detayları belli oldu. Peki, Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi? İşte kaşılaşmanın detayları...
Türkiye Gine hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Gine ile yapacağı özel maçla tarihinde 591. kez sahaya çıkmaya hazırlanan Ay-Yıldızlılar, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, EURO 2020'ye motivasyonu yüksek şekilde başlamak istiyor. Gine ile ilk kez mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Pekii Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE - GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım, ikinci hazırlık maçında Gine ile karşılaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghayev yönetecek. Aghayev'in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ve Akif Amirali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Elchin Masiyev olacak.
A Milli Takım, 3 Haziran'da ise Moldova ile bir hazırlık müsabakası daha oynayacak.
TÜRKİYE 591. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Gine ile bugün yapacağı özel maçla tarihinde 591. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 274'ü özel 590 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet, 141 beraberlik ve 224 yenilgi aldı.
Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 258'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 787 gol attı, kalesinde 843 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 590 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 590 maçın birini hükmen kazandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
GİNE İLE İLK MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Gine ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Daha önce Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olan milli takım, Gine maçıyla birlikte tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.
2021 YILINDAKİ BEŞİNCİ MAÇ
A Milli Takım, Gine karşılaşmasıyla 2021 yılındaki beşinci maçına çıkacak. Milliler, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı ise 2-1 kazandı.
"GELECEĞİ YAZMAK İÇİN İYİ BİR GRUP"
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi ile ilk maçımızı yapacağız. Sonrasında 2 maçla gruptan çıkmaya oynayacağız. Yarınlar için, geleceği yazmak için iyi bir grup olduğunu düşünüyorum" dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün oynanacak mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İki haftalık Antalya kampının son günlerini yaşadıklarına değinen Güneş, "Geçmiş oyunlardan hatalarımızı gözden geçirdik. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Rakiplerin analizini vermiştik. Üç rakibimize kısa kısa değindik. Almanya kampında İtalya'yı genel olarak konuşacağız. Kadromuzu oluşturacağız, 4 oyuncu aramızdan ayrılacak. Üzüntü verici ve zor karar olacak. 26 oyuncuyla birlikte olacağız. Güzel oyunla iyi skor alabilmek hedefimiz" diye konuştu.
Avrupa Şampiyonası elemelerinde güzel sonuçlar aldıklarına değinen Güneş, şunları söyledi:
"Keyifli, akıcı futbol oynayıp izleyenlerin de keyif alacağı hale getirdiğimizde doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz. Sportif başarının da geleceğini biliyoruz. Geçmişimizle gurur duyuyoruz. Bütün futbolcularımız da gurur duyabilir. Milli takıma geldiler, ülkeyi iyi temsil ediyorlar. Yeterli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Eksikleri görüp daha iyi oyuncu olmaları gerekiyor. Bunun için uğraşacağız."
"BAZI OYUNCULARI RİSKE ETMEK İSTEMİYORUM"
Şampiyonadaki gruptaki ilk karşılaşmada oynayacakları İtalya maçını ve bugün Gine ile karşılaşacakları hazırlık maçını değerlendiren Güneş, şöyle konuştu:
"Avrupa şampiyonasında ev sahibi ile ilk maçımızı yapacağız. Sonrasında 2 maçla gruptan çıkmaya oynayacağız. Yarınlar için, geleceği yazmak için iyi bir grup olduğunu düşünüyorum. Bunlar geçmişle gelecek arasında olacak hadiseler. Biz bugün, yarın için takım kadrosu hazırlayacağız. Yarın (31 Mayıs) Gine ile maç yapacağız. Yattara'nın takımı. Sempatik takım, bireysel oyuncuları, teknik özelliği daha fazla takım. FIFA sıralamasında 72'nci sırada. İyi oyuncuları var. İyi oyuncular çıkarabiliyorlar. Fransa liglerinde oynuyorlar. Zor maç olacağını düşünüyorum. Baskıyı deneyeceğiz. Yeni bir orta saha ile oynayacağım. Fransa maçındaki orta saha bakalım ne yapacak. Forvette değişiklik düşünüyorum. Bazı oyuncuları riske etmek istemiyorum. Yarınki (31 Mayıs) maçtan sonra kadro ortaya çıkacak hep beraber göreceğiz."
"SAHADA ACI ÇEKMEK GEREKİYOR"
A Milli Takım'ın, Azerbaycan'ı yenerek 98 yıllık tarihinde ilk kez galibiyet sayısında mağlubiyet sayısının önüne geçtiğini hatırlatan Güneş, şunları söyledi:
"Oyuncu arkadaşların havası da iyi. Tatil havası yaşadılar ama tatilde çaktırmadan idman yapmaya çalıştık. Bugün fark ettiler 'idman yapıyormuşuz' dediler. Bu huzur mutluluk sahadaki acı çekmeyle daha büyük mutluluk getirir. Sahada acı çekmek gerekiyor. Çabuk teknik hızlı oynayan takımla oynayacağız. Maç kaybetmeyen, formda İtalya ile oynayacağız. Önemsiyoruz o maçı. Tarihe geçmişe baktığımız zaman, ben bunu eskiden yapmazdım yaşlanınca yapıyorum, sanırım. 224 galibiyetimiz vardı, 225 oldu. 226, 227 hep böyle artılara geçer, ileride de fark olur. Hep farklı gerideydik inşallah şimdi farklı önde oluruz. Kazanmak da gerekir."
"'BUNLAR İYİ TAKIM TÜRKİYE DE İYİ FUTBOL OYNANIYOR' DESİNLER"
Gazetecilerin, Gine Milli Takım Teknik Direktörü Didier Six'in, 'Yarın (31 Mayıs) akşam potansiyel Avrupa şampiyonu ile oynayacağız' sözlerini hatırlatması üzerine Şenol Güneş, şöyle konuştu:
"Biz Londra'yı da, İstanbul'u da seviyoruz. Çıktığımız yolda merdivenin ilk basamağı İtalya ile başlıyor. Geleceği yaşayıp da onun kaygısını ya da mutluluğunu şimdi yaşamak istemiyorum. Bugün hazırlık dönemi, sonra Almanya sonrasında Galler, İsviçre maçı. Sonrasında ilk 16, yarı final, çeyrek final. Her takım için bu şans var. Onlara da başarı diliyorum. Biz övgülere, yergilere değil çalışmaya bakıyoruz. 'Bunlar iyi takım Türkiye de iyi futbol oynanıyor' desinler, gözleri bize çevrilsin gelecek nesillerin önü açılsın. Benim istediğim bu. Gelecek nesillerin önünü açacak, bunlardır."
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