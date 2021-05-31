Galatasaray'da bir Fatih Terim dönemi daha sona eriyor! Giderayak transfer raporu hazırladı
2017 yılında 'Nerede kalmıştık?' tweetiyle Galatasaray'a geri dönen teknik direktör Fatih Terim'in görevi bugün sona eriyor. Terim, olası teknik direktörlük değişikliğini düşünerek takımla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladığı ortaya çıktı.
Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fatih Terim, tatildeki futbolcularına idman programı gönderirken sözleşmesinin son gününe kadar çalışmayı sürdürdü. Deneyimli teknik direktör bireysel antrenman programı hazırlatırken yardımcılarından da bir ricada bulundu.
FATİH TERİM O ARAÇLARI KULÜBE GERİ GÖNDERDİ
21 Aralık 2017'de Galatasaray'a geri dönen Fatih Terim için bugün Florya'da son gün. Tesislerdeki odasını boşaltan İmparator, kulüp tarafından kendisine tahsis edilmiş iki aracı da geri verilmek üzere kulübe yolladı.
Bugünden itibarıyla teknik direktörlük görevinden resmen ayrılmış olacak Fatih Terim, buna rağmen son ana kadar mesaisine devam etti. Deneyimli çalıştırıcı, tatildeki futbolcuların hepsine özel bireysel antrenman programı yolladı.
YARDIMCILARINDAN RİCADA BULUNDU! 'HEP GALATASARAY'I DÜŞÜNDÜK...'
Ayrılma kararı alan yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala'dan da 31 Mayıs'a kadar hiçbir kulüple görüşmemelerini rica etti. "Görev süremizin sonuna kadar işimizi yapalım" diyen Terim, "Kulüp bizden sonra zor durumda kalmamalıydı. Bu yüzden kendimizi değil Galatasaray'ı düşündük. Oyuncular yeni sezon kampına fiziksel olarak hazır gelmeli'' ifadelerini kullandı.
KAPSAMLI RAPOR HAZIRLADI!
Kulüp profesyonellerine iç ve dış transferle ilgili raporunu sezon biter bitmez sunan Fatih Hoca, ayrıca olası teknik ekip değişikliği için de futbol takımıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı.
İmparator, Galatasaray'daki geleceğinin netleşmesi için 19 Haziran'da yapılacak olan seçimli olağan genel kurulunu beklemeye başladı.
TERİM TRANSFER İÇİN DE GÖRÜŞ BİLDİRDİ! TÜM YERLİLER...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in dışında 12 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Terim, Şener Özbayraklı dışındaki yerlilerle sözleşme uzatılması yönünde görüş belirtti.
Bu doğrultuda Ömer Bayram'la anlaşma sağlanırken, Emre Akbaba'nın kalması için de uğraş veriliyor.
Kaptan Arda Turan'ın durumu 19 Haziran'daki seçime bağlı. Emre Taşdemir için henüz net bir karar verilmedi.
KAÇAN BALIK BÜYÜK OLDU!
Geçen sezon Galatasaray'ın kapısından dönen Malili ön libero İsmaila Coulibaly, değerine değer kattı.
21 yaşındaki futbolcunun bonservisine sahip olan Sheffield United, Milan'dan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi.
9 Eylül 2020'de 2 milyon Euro karşılğında Sheffield'a transfer olan Coulibaly, Mali A Milli Takımı'nda oynamadığı için çalışma izni alamamış ve 3 yıllığına Belçika ekibi Beerschot'a kiralanmıştı.
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