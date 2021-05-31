Galatasaray'da bir Fatih Terim dönemi daha sona eriyor! Giderayak transfer raporu hazırladı

YARDIMCILARINDAN RİCADA BULUNDU! 'HEP GALATASARAY'I DÜŞÜNDÜK...'

Ayrılma kararı alan yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala'dan da 31 Mayıs'a kadar hiçbir kulüple görüşmemelerini rica etti. "Görev süremizin sonuna kadar işimizi yapalım" diyen Terim, "Kulüp bizden sonra zor durumda kalmamalıydı. Bu yüzden kendimizi değil Galatasaray'ı düşündük. Oyuncular yeni sezon kampına fiziksel olarak hazır gelmeli'' ifadelerini kullandı.