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Son dakika: Anadolu Efes-Barcelona hangi kanalda? Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes-Barcelona açıklaması

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, final maçı - karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayımlanacağını açıkladı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Son dakika: Anadolu Efes-Barcelona hangi kanalda? Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes-Barcelona açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayımlanacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Basketbol severlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes'in final maçı beIN Sports Haber'de şifresiz olarak yayınlanacaktır. Başarılar AnadoluEfes." ifadelerine yer verdi.

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