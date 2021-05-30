Son dakika: Kral Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray'ın 2020/21 sezonu için kiralık olarak gönderdiği futbolcular takıma geri döndü.

KRAL GERİ DÖNDÜ

2018-19 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa forması giyen ve 17 maçta 20 gol atan Diagne, devre arasında Galatasaray'a transfer olmuş ve burada da 12 maçta 10 gol atarak toplamda 30 golle gol kralı olmuştur.

İşte kiralık sözleşmeleri sona erip sarı kırmızılı takıma dönen 6 futbolcu

İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Diagne