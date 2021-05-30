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Son dakika: Kral Galatasaray'a geri döndü

'ın geçen sezon farklı takımlara kiraladığı 6 futbolcusu sezonun tamamlanmasının ardından geri döndü. O isimlerin arasında en çok dikkat çeken ise İngiliz ekibi 'e kiralanan oldu. 2018-19 sezonunda Süper Lig'de 30 golle kral olan Diagne bir sezonda ligde en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını da eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten devraldı. İşte sarı kırmızılı kulübe geri dönen o isimler...

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Son dakika: Kral Galatasaray'a geri döndü

'ın 2020/21 sezonu için kiralık olarak gönderdiği futbolcular takıma geri döndü.

KRAL GERİ DÖNDÜ

2018-19 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa forması giyen ve 17 maçta 20 gol atan Diagne, devre arasında Galatasaray'a transfer olmuş ve burada da 12 maçta 10 gol atarak toplamda 30 golle gol kralı olmuştur.

İşte kiralık sözleşmeleri sona erip sarı kırmızılı takıma dönen 6 futbolcu

İngiliz ekibi 'e kiralanan Diagne

Jimmy Durmaz 'ten,

Sekidika Konyaspor'dan,

Ali Yavuz Kol Denizlispor'dan,

Yunus Akgün, 'dan

Atalay Babacan da 'dan sarı-kırmızılılara geri döndü.

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