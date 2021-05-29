Fenerbahçe'den Manuel Pellegrini'ye teklif! Dünyaca ünlü teknik direktör süre istedi

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Encancha'da yer alan habere göre; son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'i çalıştıran deneyimli teknik adama Fenerbahçe'den cazip bir teklif geldi. Pellergrini'nin ise menajeriyle bilirkte düşünmek için Fenerbahçe'den süre istediği kaydedildi.