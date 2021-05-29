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Fenerbahçe'den Manuel Pellegrini'ye teklif! Dünyaca ünlü teknik direktör süre istedi

'de gelecek sezon öncesinde belirsizliği sürerken, 'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Şili basını, sarı-lacivertlilerin geçen sezon da ilgilendiği 'ye teklifte bulunduğunu duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Fenerbahçe'den Manuel Pellegrini'ye teklif! Dünyaca ünlü teknik direktör süre istedi

Gelecek sezon teknik direktörlük görevi için 'yla yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan 'de iddialar bitmek bitmiyor.

yönetiminde başladığı sezonu Emre Belözoğlu yönetiminde tamamlayan ve sezonu 3. sırada noktalayarak hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesinde belirsizliği sürerken, 'dan sürpriz bir iddia geldi.

Şili basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, dünyaca ünlü Şilili teknik direktör 'nin kapısını çaldı.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Encancha'da yer alan habere göre; son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'i çalıştıran deneyimli teknik adama Fenerbahçe'den cazip bir teklif geldi. Pellergrini'nin ise menajeriyle bilirkte düşünmek için Fenerbahçe'den süre istediği kaydedildi.

68 yaşındaki teknik adam, kariyerinde River Plate, Villarreal, ve gibi önemli takımlarda görev yaptı.

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