Fenerbahçe'den Manuel Pellegrini'ye teklif! Dünyaca ünlü teknik direktör süre istedi
Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesinde teknik direktör belirsizliği sürerken, Güney Amerika'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Şili basını, sarı-lacivertlilerin geçen sezon da ilgilendiği Manuel Pellegrini'ye teklifte bulunduğunu duyurdu. İşte detaylar...
Gelecek sezon teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu'yla yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de iddialar bitmek bitmiyor.
Erol Bulut yönetiminde başladığı sezonu Emre Belözoğlu yönetiminde tamamlayan ve sezonu 3. sırada noktalayarak hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesinde teknik direktör belirsizliği sürerken, Güney Amerika'dan sürpriz bir iddia geldi.
Şili basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, dünyaca ünlü Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'nin kapısını çaldı.
DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ
Encancha'da yer alan habere göre; son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'i çalıştıran deneyimli teknik adama Fenerbahçe'den cazip bir teklif geldi. Pellergrini'nin ise menajeriyle bilirkte düşünmek için Fenerbahçe'den süre istediği kaydedildi.
68 yaşındaki teknik adam, kariyerinde River Plate, Villarreal, Real Madrid ve Manchester City gibi önemli takımlarda görev yaptı.
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