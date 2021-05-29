Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Lucas Biglia sesleri!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sarı-lacivertli yönetim, hem Karagümrük Kulübü’nü hem oyuncuyu ikna etti. Aynı bölgede oynayan maliyeti yüksek Sosa veya Gustavo’dan biri gönderilirse transfer bitecek.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bir yıl daha takımın başında kalırken, transfer hareketliliği de sürüyor. Sabah'ın haberine göre; Lazio'da oynadığı dönemde de gündeme gelen Lucas Biglia'nın transferi için tekrar düğmeye basan sarı-lacivertliler, hem oyuncuyu hem de kulübü Karagümrük'ü ikna etmeyi başardı. Geçen sezon 35 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen Arjantinli orta sahanın imza atmaya hazır olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe'nin maaş bütçesinde tasarruf etmek için bu transfere yöneldiği kaydedildi.
HEM PAHALI HEM VERİMSİZLER
Aynı bölgede oynayan ve toplam maliyetleri 6 milyon euroyu bulan Sosa ve Gustavo'dan indirim talep eden ancak olumlu yanıt alamayan Fenerbahçe, performansı yeterli görülmeyen bu iki oyuncudan en az birini göndermeyi hedefliyor. Yönetim bunu başarırsa, yıllık 1 milyon euro civarında sözleşmeyle 35 yaşındaki Biglia'ya hemen imza attıracak. Böylelikle bütçede minimum 2 milyon euroya yakın tasarruf sağlanmış olacak.
BERKE'YE YENİ SÖZLEŞME
Fenerbahçe Yönetimi, Berke Özer'e yoğunlaştı. Sarılacivertliler ile 1 yıl kontratı kalan genç kaleci için yönetimin yeni sözleşme önermeye hazırlandığı bildirildi. 21 yaşındaki oyuncuyu uzun vadeli olarak kadroda tutmak isteyen sarılacivertliler, Altay Bayındır'ın muhtemel transferi sonrasında kaleyi Berke'ye emanet etmeyi planlıyor. Son 2 sezonu Westerlo'da kiralık geçiren Berke, 46 maça çıktı ve performansıyla alkış aldı.
35 YAŞINDA 35 MAÇ OYNADI!
Lucas Biglia, 2006-2013 yıllarında Anderlecht forması ile adını duyurmuş ve 2013- 2020 arasında da Lazio ile Milan formalarını giymişti. Eylül 2020'de Fatih Karagümrük'e imza atan 35 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Süper Lig'de 35 maçta görev aldı.
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