Manchester City Chelsea maçı canlı izle: beIN Sports Haber 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi finali canlı nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu finalinde İngiliz takımları Manchester City ile Chelsea karşılaşacak. Avrupa kupalarında iki takım arasında şimdiyi kadar oynanan 2 maçı da Chelsea kazandı - Takımlar arasındaki 3 finalde de sahadan Manchester City galip ayrıldı . Peki, beIN Sports Haber 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta? İşte Manchester City Chelsea maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
Manchester City Chelsea maçı saat kaçta başlayacak? İngiliz ekipleri Manchester City ile Chelsea, bugün Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde kupa heyecanı yaşanırken, karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen vatandaşlar yayın bilgisini araştırmaya başladı. Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyor. Chelsea ise ikinci kez kupanın sahibi olmak istiyor. Peki, beIN Sports Haber 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta? İşte Manchester City Chelsea maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, NASIL İZLENİR?
Şampiyonlar Ligi finali Manchester City - Chelsea maçı Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Kaşılaşma beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından canlı yayınlanacak.
BEİN SPORT HABER FREKANSI
beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V – Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.
Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.
İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.
1970-71 sezonundaki UEFA Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalindeki iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, iki aşamalı oynanan finalde de Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyon oldu.
MANCHESTER CİTY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KUPASINI HEDEFLİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bugün Chelsea ile karşılaşacak Manchester City, final yoluna kadar yenilgi yüzü görmedi.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım süreci, çalkantılı başladı.
UEFA'nın, 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Manchester City'ye 2020-21 ile 2021-22 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon avro para cezası vermesiyle İngiliz takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumu, tehlikeye girmişti.
CAS SAYESİNDE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILDI
Manchester City'nin söz konusu karara yaptığı itirazın ardından Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), geçen yıl temmuz ayında iki yıllık men cezasını kaldırdı ve para cezasını da 10 milyon avroya indirdi.
İngiltere temsilcisi, bu sayede Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını tekrar elde etti.
YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde Manchester City, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçın 11'inden galip ayrılırken, sadece 1 karşılaşmada beraberlik yaşadı. Manchester ekibi, bu maçlarda 25 gol attı, kalesinde ise 4 gol gördü.
UEFA'nın güncel sıralamasında üçüncü sırada yer alan Manchester City, C Grubu'nda Portekiz'in Porto, Yunanistan'ın Olympiakos ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarıyla mücadele etti.
Grup maçlarında sadece Porto ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puan kaybeden Manchester City, kalan maçlarını kazanarak gruptan 16 puanla lider çıktı.
Son 16 turunda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla eşleşen Manchester City, evinde ve deplasmanda rakibini 2-0'lık skorlarla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Bu turda diğer Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile karşılaşan City, rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla yenerek son dört takım arasına kaldı.
TARİHİNDE İLK KEZ FİNALE ÇIKTI
Manchester City'nin yarı finaldeki rakibi, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı oldu.
Parc des Princes Stadı'nda oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Manchester City, evinde ise 2-0'lık galibiyete ulaşarak tarihinde ilk kez turnuvada finale yükseldi.
EN GOLCÜ OYUNCULAR MAHREZ VE TORRES
Bu sezon birçok karşılaşmaya taktiksel olarak forvetsiz çıkan Manchester City'nin en golcü oyuncuları, Cezayirli Riyad Mahrez ve İspanyol Ferran Torres oldu.
Mahrez ve Torres, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 4'er kez havalandırırken, Kevin De Bruyne, Phil Foden ve İlkay Gündoğan 3'er, Sergio Agüero ve Gabriel Jesus 2'şer golle takımının skor yüküne katkıda bulundu.
51 YIL SONRA AVRUPA'DA İKİNCİ FİNAL
İngiltere Premier Lig'de 5'i son 10 sezonda olmak üzere 7 kez şampiyonluğa ulaşmasına rağmen Avrupa arenasında hedeflediği başarılara ulaşamayan Manchester City, Chelsea karşısında bu şanssızlığını kırmak istiyor.
Daha önce sadece bir kez 1969-70 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kaldıran İngiltere ekibi, finalde Chelsea'yi elemesi halinde 51 yıl sonra Avrupa'da ikinci kupasına ulaşacak.
CHELSEA, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ KUPANIN PEŞİNDE
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 29 Mayıs Cumartesi günü Manchester City ile karşılaşacak Chelsea, final yolunda yalnızca bir mağlubiyet yaşadı.
İngiltere temsilcisi Chelsea, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Mavi beyazlı ekip bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.
Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, E Grubu'nda İspanya'nın Sevilla, Fransa'nın Rennes ve Rusya'nın Krasnodar takımlarıyla mücadele etti.
Grup aşamasında Sevilla ve Krasnodar ile birer maçta berabere kalan Chelsea, diğer tüm müsabakalardan galibiyetle ayrıldı. Londra ekibi, gruptan 14 puanla lider olarak çıktı.
Son 16 turunda İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla eşleşen Chelsea, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek finalin ilk ayağında Portekiz temsilcisi Porto'yu 2-0 mağlup eden Chelsea, rövanşta 1-0 kaybetmesine rağmen yarı finalde yükseldi ve Real Madrid'in rakibi oldu. İlk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanyol ekibini rövanşta 2-0 yenen mavi-beyazlılar, tarihinde üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterdi.
2012'DEKİ ZAFERİ TEKRARLAMAK İSTİYOR
Londra temsilcisi, Devler Ligi'nde daha önce 2007-2008 ve 2011-2012 sezonlarında final oynadı.
2008 yılındaki finalde Manchester United'a penaltılarda (6-5) kaybeden Chelsea, 2012'de ise Bayern Münih'e karşı penaltılarda (4-3) kazanmasını bildi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini yaşadı.
Mavi beyazlı ekip, bu sezon da aynı başarıyı Premier Lig'deki zirve yarışında boyun eğdiği Manchester City'ye karşı tekrarlamak istiyor.
GIROUD VE WERNER'DEN 10 GOL
Chelsea'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcusu Olivier Giroud. 34 yaşındaki Fransız forvet, forma giydiği 8 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.
Alman hücum oyuncusu Timo Werner 4 golle skor yüküne katkıda bulunurken, Hakim Ziyech, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi ve Christian Pulisic 2'şer, Emerson, Ben Chilwell, Jorginho ve Tammy Abraham da birer gol attı.
Chelsea, Bayern Münih (27) ve Manchester City'nin (25) ardından sezonun en golcü üçüncü takımı oldu.
Kupa 1'de bu sezonki tüm maçlarda oynayan Fransız orta saha N'Golo Kante de takımın en istikrarlı ismi olarak kayıtlara geçti.
TUCHEL İLK AVRUPA KUPASININ PEŞİNDE
Chelsea'de görev aldığı dönemde sadece 5 maçta yenilgi yüzü gören teknik direktör Thomas Tuchel, ilk Avrupa kupasını kazanmanın hesaplarını yapıyor.
Devler Ligi'nde geçen sezon PSG ile finale çıkan ancak Bayern Münih'e kaybeden Tuchel, iki farklı takımı üst üste finale taşıyan ilk teknik direktör olarak göze çarpıyor.
Sezona Paris Saint-Germain'in (PSG) antrenörü olarak başlayan 47 yaşındaki Alman çalıştırıcı, geçen yılın sonunda Fransız ekibiyle yollarını ayırmıştı.
Chelsea, beklentilerini karşılayamayan Frank Lampard'ın yerine ocak ayında Tuchel'i göreve getirmiş ve takım çıkışa geçmişti.
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- Manchester City Chelsea maçı canlı izle: beIN Sports Haber 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta?
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