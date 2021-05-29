Manchester City Chelsea maçı canlı izle: beIN Sports Haber 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta?

TARİHİNDE İLK KEZ FİNALE ÇIKTI

Manchester City'nin yarı finaldeki rakibi, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı oldu.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Manchester City, evinde ise 2-0'lık galibiyete ulaşarak tarihinde ilk kez turnuvada finale yükseldi.

EN GOLCÜ OYUNCULAR MAHREZ VE TORRES

Bu sezon birçok karşılaşmaya taktiksel olarak forvetsiz çıkan Manchester City'nin en golcü oyuncuları, Cezayirli Riyad Mahrez ve İspanyol Ferran Torres oldu.

Mahrez ve Torres, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 4'er kez havalandırırken, Kevin De Bruyne, Phil Foden ve İlkay Gündoğan 3'er, Sergio Agüero ve Gabriel Jesus 2'şer golle takımının skor yüküne katkıda bulundu.