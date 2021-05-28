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2. Tümer Metin vakası! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızıyla pazarlıklara başladı
Süper Lig'de sezon sona ererken takımlar gelecek yılın kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta kaptanlığa kadar yükselen Tümer Metin'in Fenerbahçe'ye transfer olması gündeme bomba gibi düşerken, siyah beyazlı taraftarların büyük tepkisine neden olmuştu. Yıllar sonra bu kez de Kara Kartal'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Aboubakar'ın adı sarı lacivertli ekip ile anılıyor.
Giriş Tarihi: 28.05.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 13:19
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