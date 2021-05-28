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Haberler Galeri 2. Tümer Metin vakası! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızıyla pazarlıklara başladı

2. Tümer Metin vakası! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızıyla pazarlıklara başladı

Süper Lig'de sezon sona ererken takımlar gelecek yılın kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta kaptanlığa kadar yükselen Tümer Metin'in Fenerbahçe'ye transfer olması gündeme bomba gibi düşerken, siyah beyazlı taraftarların büyük tepkisine neden olmuştu. Yıllar sonra bu kez de Kara Kartal'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Aboubakar'ın adı sarı lacivertli ekip ile anılıyor.

Giriş Tarihi: 28.05.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 13:19
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2. Tümer Metin vakası! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızıyla pazarlıklara başladı

Süper Lig'de sezon Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla birlikte sona ererken, takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bazı transfer hamleleri ise gündeme bomba gibi düştü.

Bu sezon attığı 15 golle Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar, ücretine zam istiyor. Beşiktaş yönetimi ise henüz bu duruma yanıt vermedi. A Spor'da açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, Aboubakar ile sözleşme uzatma konusunda görüştüklerini ifade etmişti. Beşiktaş'ta 1.5 milyon Euro kazanan Aboubakar'a Fenerbahçe'den teklif geldi mi?

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2. Tümer Metin vakası! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızıyla pazarlıklara başladı

YILLAR SONRA İKİNCİ TÜMER METİN OLAYI YAŞANACAK MI?

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın İzmir'de karşılaştığı Türkiye Kupası final maçında müthiş bir oyun ortaya koyan Tümer Metin, uzatmaya giden maçta sahneye çıkıp durumu 3-2'ye getiren golü atmıştı.

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2. Tümer Metin vakası! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızıyla pazarlıklara başladı

Bu maçtan sonra Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe'nin o dönemki başkanı Aziz Yıldırım kısa bir süre sonra Tümer Metin'i transfer etmişti. Tümer, Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giymişti.

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2. Tümer Metin vakası! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızıyla pazarlıklara başladı

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş ile yıllık ücret konusunda anlaşamayan Aboubakar, Fenerbahçe ile masaya oturdu! Tecrübeli futbolcuya bonuslarla beraber bir teklif yapıldı.

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2. Tümer Metin vakası! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızıyla pazarlıklara başladı

ABOUBAKAR'A FENERBAHÇE'DEN TEKLİF!

İddiaya göre Fenerbahçe, Vincent Aboubakar'a 3 senelik bir sözleşme önerdi. Görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Aboubakar'a 2.5 milyon Euro da senelik ücret tekllif edildi.