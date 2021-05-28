2. Tümer Metin vakası! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızıyla pazarlıklara başladı

Süper Lig'de sezon Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla birlikte sona ererken, takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bazı transfer hamleleri ise gündeme bomba gibi düştü.

Bu sezon attığı 15 golle Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar, ücretine zam istiyor. Beşiktaş yönetimi ise henüz bu duruma yanıt vermedi. A Spor'da açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, Aboubakar ile sözleşme uzatma konusunda görüştüklerini ifade etmişti. Beşiktaş'ta 1.5 milyon Euro kazanan Aboubakar'a Fenerbahçe'den teklif geldi mi?