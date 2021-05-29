Küme düşme kalktı mı? TFF ligleri tescil etti
Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından küme düşme tartışmaları alevlendi. Gözler TFF'ye çevrilirken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den açıklama geldi. TFF, profesyonel liglerde 2020-21 sezonunu tescil etti. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda 20, TFF 1. Lig'in ise 19 takımla oynanacağı belirtildi.
TFF'YE RESMİ BAŞVURU
Süper Lig'de Erzurumspor, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile birlikte bu sezon küme düşmüştü. Bu sezonun da pandemi şartları nedeniyle zorlu geçtiği ve geçen sezonla benzer özellikler taşıdığı gerekçesiyle kulüpler bir kez daha TFF'nin kapısını çaldı.
KÜME DÜŞME KALDIRILSIN İSTEĞİ
Buna göre, Denizlispor, Gençlerbirliği, Erzurumspor, Akhisar ve Bölgesel Amatör Lig'e düşen 16 kulüp resmi olarak "Küme düşme kaldırılsın" talebinde bulundu.
ÖZDEMİR İLK KEZ KONUŞTU
Futbol kulüplerinin başvurusu sonrası gözler TFF'ye çevirildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili olarak ilk kez konuştu.
"GEÇEN SEZON OYBİRLİĞİ İLE KÜME DÜŞMEYİ KALDIRDIK"
Milliyet'te yer alan habere göre; Geçen sezon takımların pandemiye hazırlıksız yakalandığını ifade eden Özdemir, bu nedenle kulüpleri dinleyerek oybirliğiyle küme düşmenin kaldırıldığını ifade etti. Özdemir; "Geçen sezon, Mart ayında bu salgına herkes hazırlıksız yakalandı. Futbolu, işi, gücü unuttuk, bambaşka bir dünya içinde bulduk kendimizi. Geçen sezonun son 8 haftası öncesinde 3 ay futbol oynanmadan tamamlandı. Bu yüzden, ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu. Bazı futbolcular yurt dışına gitti, bazıları futbol oynamak istemedi, bir çok sorun yaşandı.Durum böyle olunca, Kulüpler Birliği'nin oy birliği ile bizlere getirdiği öneri üzerinde mutabakat sağlayarak tüm liglerde düşmeyi kaldırdık." ifadelerini kullandı.
KÜME DÜŞME KALDIRILMAYACAK
"Bu sezon, geçen sezon gibi değil. Şartları herkes biliyordu ve kendini ona göre hazırladı. Hemen her takım, benzer sıkıntıları yaşadı. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bu yüzden, bu sezon için kimsenin bizden düşmeyi kaldırmak, lige çıkartmak, 19'u 20 yapmak gibi bir beklentisi olmasın"
TAKIM SAYISI 18'E DÜŞECEK
"Geçen sezon ne ilan ettiysek, statü ne ise o uygulanacak. Sonraki sezonlarda hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig'deki takım sayısını 18'e düşürmeyi hedefliyoruz."
SÜPER LİG 20 TAKIMLA TESCİL EDİLDİ!
2020-2021 Sezonu profesyonel ligleri tescil edildi. TFF'den yapılan açıklamada "2021 - 2022 Sezonunda Süper Lig 20 takımın, TFF 1. Lig 19 takımın, TFF 2. Lig 39 takımın, TFF 3. Lig 55 takımın katılımı ile oynanacaktır" denildi.
TFF'nin açıklaması şöyle:
"2020 - 2021 Sezonu Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,
Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Beşiktaş A.Ş.'nin Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş A.Ş.'nin Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline,
Süper Lig'de 18, 19, 20 ve 21. sıraları alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor takımlarının TFF 1. Lig'e düşürülmelerine,
TFF 1. Lig müsabakaları sonucunda 1. ve 2. sıraları alan Adana Demirspor A.Ş. ile GZT Giresunspor ve Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Altay takımlarının Süper Lig'e yükseltilmelerine,
TFF 1. Lig müsabakaları sonucunda 16, 17 ve 18. sıraları alan Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor takımlarının Misli.com 2. Lig'e düşürülmelerine,
Misli.com 2. Lig müsabakaları sonucunda Beyaz Grubu 1. olarak tamamlayan Manisa Futbol Kulübü ve Kırmızı Grubu 1. olarak tamamlayan Eyüpspor ile Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Kocaelispor takımlarının TFF 1. Lig'e yükseltilmelerine,
Misli.com 2. Lig müsabakaları sonucunda, Beyaz Grup'ta 17, 18 ve 19. sıraları alan, Gümüşhanespor, Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. ve Hacettepe Spor takımları ile Kırmızı Grup'ta 18, 19 ve 20. sıraları alan Tetiş Yapı Elazığspor, Mamak FK ve Kardemir Karabükspor takımlarının Misli.com 3. Lig'e düşürülmelerine,
Misli.com 3. Lig müsabakaları sonucunda 1. Grubu 1. olarak tamamlayan Diyarbekir Spor A.Ş., 2. Grubu 1. olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, 3. Grubu 1. olarak tamamlayan Somaspor, 4. Grubu 1. olarak tamamlayan Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile gruplar arası Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Bucaspor 1928 ve Isparta 32 Spor takımlarının Misli.com 2. Lig'e yükseltilmelerine,
Misli.com 3. Lig müsabakaları sonucunda 1. Grupta 13, 14, 15 ve 16. sıraları alan 1877 Alemdağspor, Antalya Kemerspor, Payasspor ve Manisaspor, 2. Grupta 14, 15, 16 ve 17. sıraları alan Atlas Maden Çengelköyspor, Tekirdağspor, Tokatspor A.Ş. ve Yozgatspor 1959 FK, 3. Grupta 14, 15, 16 ve 17. sıraları alan Cizre Spor, Gölcükspor, Arhavi Spor ve Yalovaspor, 4. Grupta 14, 15, 16 ve 17. sıraları alan Kozan Spor FK, Sultanbeyli Belediye Spor, Silivrispor ve Muğlaspor takımlarının Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmelerine,
2020 - 2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakaları sonucunda Misli.com 3. Lig'e yükselecek takımların daha sonra ilan edilmesine,
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 29.05.2021 tarih ve 85 Sayılı toplantısında karar verilmiştir.
Buna istinaden; 2021 - 2022 Sezonunda Süper Lig 20 takımın, TFF 1. Lig 19 takımın, TFF 2. Lig 39 takımın, TFF 3. Lig 55 takımın katılımı ile oynanacaktır."
"SERDAR TATLI'DAN MENUNUM"
"Serdar Tatlı ve ekibinin çalışmalarından memnunum. Sezon içindeki eleştirilere, algılara karşı her zaman dimdik durdu ve kimseye taviz vermeden işini çok iyi yaptı.Ben istikrardan yanayım. Yıllardır, her sezon MHK Başkanı değişiyor. Biri gidiyor diğeri geliyor, hadi sonra sil baştan. Bu olmaz. Serdar Tatlı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni sezonun planlamalarını birlikte yapacağız. Kimin ne söylediği benim için önemli değil."
"AYDINUS DEVAM EDECEK"
"Fırat Aydınus, Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri. Talimatlarımıza göre yaş limitini doldurduğu için hakemlik dönemi sona erdi. Fırat Aydınus, bu sezon da çok başarılıydı. Gördük ki, yurt dışında fiziği yeterli olduğu sürece, 50 yaş üstüne kadar maç yöneten hakemler var. Bu yüzden 47 yaş sınırını biraz daha üste çıkarmayı planlıyoruz. Böylelikle sadece yaşı nedeniyle mesleğine veda etmek zorunda kalacak hakemlerimizin futbolumuza bir süre daha hizmet etmelerine olanak sağlayacağız."
SEYİRCİ İSTEĞİ
"Yeni sezonla birlikte, biz de taraftarların tribünde olmasını istiyoruz. Çok özledik. Sezon içinde, zaman zaman seyirci kararı aldık, ancak vaka sayılarının artış göstermesi kararlarımızı değiştirdi. Bilim Kurulu ve TFF Sağlık Kurulu'nun önerilerini dikkate aldık. Önce, stat kapasitesinin belirli oranı ile başlayabiliriz. Aşılamanın artışı, vaka sayılarının azalması ile inşallah bir süre sonra dolu tribünler önünde maçlarımızı oynatırız. "
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