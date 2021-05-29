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Kocaelispor - Sakaryaspor finaline damga vurdu! Taraftar istedi paylaşım da geldi...

Misli.com 2. Lig play-off finalinde 'u 4-0 yenen , ve 'un ardından . Lig'e yükselen üçüncü takım oldu. Final maçında ekibinin taraftarları, takımları 4-0 öndeyken isteği damga vurdu.

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Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Kocaelispor - Sakaryaspor finaline damga vurdu! Taraftar istedi paylaşım da geldi...

Misli.com 2. Lig play-off finalinde , 'u yenerek . Lig'e yükseldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Kocaelispor, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Kocaelispor, rakibine 4-0 üstünlük kurarak ve 'un ardından gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek üçüncü takım oldu.

TRİBÜNDE 500 TARAFTAR

Karşılaşmayı 500 kadar taraftar da tribünden takip etti. Mücadelenin ardından play-off birincisi Kocaelispor, kupasını aldı. Başkan Vekili , kupayı takım kaptanı 'ya verdi. Koaelisporlu oyuncular kupayla büyük bir sevinç yaşadı.

TARAFTARLAR GOL YEMESİNİ İSTEDİ

Atılan 4. gol sonrası taraftarlardan gelen sürpriz talep şaşırttı. Kocaelispor taraftarları skorun 4-1 olması için kaleci Bayram'a gol yemesi için tezahürat yaptı.

PLAKA İSTEĞİ

Sonucun 4-1 bitmesini isteyen taraftarlar böylece 'nin plakası olan 41'e skoru denk getirmek istedi.

PAYLAŞIM GELDİ

Kulübün sosyal medya hesabından da "Bayram gol gol gol!' ifadelerinin yer aldığı paylaşım yapıldı. Bu isteğe rağmen mücadelede başka gol olmadı ve 4-0'lık skorla Kocaeli yıllardır hasret kaldığı üst lige tekrar çıktı.

SAKARYASPORLU OYUNCULAR TOP ÇEVİRDİ

Sakaryasporlu oyuncuların, bu durumu fark etmesi üzerine kendi sahasında top çevirmesi ve gol atmak için girişimde bulunmaması dikkat çekti.

11 YIL SONRA TFF 1. LİG'DE

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 3. sırada bitirerek play-off hakkı yakalayan Kocaelispor, sırasıyla ve 'u eleyerek finale yükseldi. Finalde Sakaryaspor'a üstünlük kuran Kocaelispor, 11 yıl sonra yeniden TFF 1. Lig'de mücadele etme hakkı elde etti. Tarihinde iki kez 'nı kazanan ve 'de başarılı dönemler de geçiren Kocaelispor, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'i 29 puanla 17. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düştü. Bir sonraki sezon 1. Lig'den 2. Lig'e, oradan da 3. Lig'e kadar gerileyen Körfez temsilcisi, 2013-2014 sezonunda ise Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) kadar düştü. 2 yıl aradan sonra yeniden 3. Lig'e çıkmayı başaran Kocaelispor, geçen sezon 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükseldi. Kocaelispor, TFF 2. Lig'deki bir sezonluk mücadelesinin ardından 2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

TALİHSİZ KAZA

Sakaryaspor'u mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında talihsiz bir kaza yaşandı. Kutlamalar sırasında üstü açık otobüsle seyir halinde olan futbolculardan 2'si köprüye çarparak yaralandı.

A Spor canlı yayından son gelişmeleri aktaran Hakan Süer, futbolculardan Bahri Can Avcı'nın otobüsten düştüğünü ve Benhur'un da ağır şekilde yaralandığını söylendi. İki oyuncunun da hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Hakan Süer'in paylaştığı bilgiler şöyle:

"Biz de otobüsteydik. Yaklaşık 40-50 kişi vardı. Hep birlikte eğilin diye bağırdık ama çok yüksek ses olduğu için ne yazık ki otobüs şoförü duymadı. Çok fazla kalabalık vardı. Ambulansın orada olması ise büyük şans."

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