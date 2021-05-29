Kocaelispor - Sakaryaspor finaline damga vurdu! Taraftar istedi paylaşım da geldi...

Hakan Süer'in paylaştığı bilgiler şöyle:

"Biz de otobüsteydik. Yaklaşık 40-50 kişi vardı. Hep birlikte eğilin diye bağırdık ama çok yüksek ses olduğu için ne yazık ki otobüs şoförü duymadı. Çok fazla kalabalık vardı. Ambulansın orada olması ise büyük şans."