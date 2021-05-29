SON DAKİKA | Spor spikeri Fikret Engin son yolculuğuna uğurlandı! Fikret Engin kimdir neden öldü?
SON DAKİKA | Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Fikret Engin'in sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Peki, Fikret Engin kimdir neden öldü? İşte haberin detayları...
Geçen 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek kaldırıldığı hastanede 48 yaşında hayatını kaybeden ünlü spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğrlandı.
Emir Sultan Camisi'ndeki cenaze namazına Engin'in ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları, milletvekilleri, belediye başkanları ve sunucunun yakınları katıldı.
Evli ve 2 çocuk babası Fikret Engin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
MURAT ÖZARI KELİMELER KİFAYETSİZ KALIYOR
Fikret Engin ile televizyonda uzun yıllar program yapan Murat Özarı, mesai arkadaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Engin ile hep güzel anılarının olduğunu ve büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Özarı, "Çok erken bizi bırakıp gitti. Onunla hayatımın çok büyük bir bölümünü beraber geçirdik. 12 yıl beraber 'Bay Tahmin'i sunduk. Hiç ayrılmadık. Hep ben onun ağabeyi oldum, hep gelir bana danışırdı, ben ona bir şeyler anlatırdım. Hep güzel geçti, hayatımız iyi ve eğlenceli geçti ama Fikret beni bıraktı. Allah'ın takdiri. Çok iyi bir çocuktu. Kelimeler kifayetsiz kalıyor, mekanı cennet olsun. Hep tetikte bekledik çünkü durumu kritik dedi doktorlar. Hep kötü bir haber almayalım diye beklerken, sonunda kötü haber geldi. Mekanı cennet olsun, Allah ailesine, yakınlarına sabır versin. Fikret Engin'i hiçbir zaman unutmayacağız. O benim hep kardeşim kalacak, onu hep çok özleyeceğim." ifadelerini kullandı.
ACUN ILICALI: MEKANIN CENNET OLSUN
Televizyoncu Acun Ilıcalı da Fikret Engin'in ölüm haberi sonrası 'Mekanın cennet olsun' notuyla bir paylaşım yaptı.
ARKADAŞI MURAT ÖZARI SON DURUMUNU PAYLAŞMIŞTI
Engin'in yıllarca birlikte program yaptığı kader arkadaşı Murat Özarı, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Canım kardeşim, kader arkadaşım yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Dualarınızı eksik etmeyin...Allah yardımcın olsun fikretim..." ifadelerini paylaşmıştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden spor spikeri Fikret Engin için taziye dileklerinde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında, "Ülkemizin değerli spor spikerlerinden Fikret Engin'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri başta olmak üzere tüm spor medyasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
FİKRET ENGİN KİMDİR?
Fikret Engin, 1973 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Medya ile tanışmasının ardından bir süre sonra İstanbul'a taşınmıştır. Yeditepe'de çeşitli medya kuruluşlarında farklı görevler almıştır.
ATV, Star TV, Super FM ve Teleon TV gibi gibi kanallarda çalışmıştır. Ancak o TV8'de ekranlara gelen Bay Tahmin programıyla özdeşleşmiştir.
Acun Ilıcalı'nın TV8'i satın almasından önce kanalda aktif olarak görev almıştır. Başta futbol maçları olmak üzere, boks, muay thai ve mma gibi spor müsabakalarını seslendirmiştir. Ancak Acun Ilıcalı'nın kanalı satın almasından sonra da görevi sürmüştür.
Bazı milli maçlarda spikerlik yapmaya devam etmiştir. Ayrıca Ilıcalı'nın veteranlar halı saha ligini de Murat Özarı ile birlikte spikerliğini yapmıştır.
Bugüne kadar 3000'in üzerinde spor müsabakasını sunduğunu söylemiştir. Aslen Bursalı'dır.
1973 yılında dünyaya gelmiştir. Fikret Engin yaşı 48'dir. Bursa'da bir akrabasının yanında tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedilmiştir.
Ardından uzun yıllar Bursa AS TV'de programlar yapmıştır. Daha sonra birçok televizyon programı ve bunun yanı sıra radyo programında da sunucu olarak görevlerde bulunmuştur..
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