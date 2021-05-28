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Fenerbahçe'den Vedat Muriç pazarlığı! Kanarya şartları zorluyor

'de flaş transfer gelişmesi... Geçen sezon büyük bir forvet krizi yaşayan Fenerbahçe yeni sezonda aynı sıkıntıyla uğraşmamak için kolları sıvadı. Kaliteli 2 golcü transferi yapmayı planlayan -Lacivertliler’in listesinin ilk sırasında Muriç var. Hedef, Kosovalı forveti yeniden Kadıköy’e getirmek.

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Giriş Tarihi: 28.05.2021
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Fenerbahçe'den Vedat Muriç pazarlığı! Kanarya şartları zorluyor

Geçen sezon büyük bir forvet krizi yaşayan yeni sezonda aynı sıkıntıyla uğraşmamak için kolları sıvadı. Kaliteli 2 golcü transferi yapmayı planlayan -Lacivertliler'in listesinin ilk sırasında Muriç var. Hedef, Kosovalı forveti yeniden Kadıköy'e getirmek.

LAZİO KULÜBÜ ŞARTLARINI SUNDU


F.Bahçe yönetimi, 'da mutsuz olan ve Sarı- Lacivertli takıma dönmek isteyen için 'la pazarlıklarını sürdürüyor. Lazio son görüşmede şartlarını sundu.

20 MİLYON EURO'YA ALMIŞLARDI


İtalyanlar, geçtiğimiz yaz bonservisi için 20 milyon Euro ödediği Kosovalı golcüyü, 12 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayabileceğini F.Bahçe'ye iletti.

VEDAT MURİÇ KOLAYLIK İSTEDİ
Ancak bu rakamı fazla bulan Fener'in 8 milyon Euro'luk zorunlu olmayan opsiyonla kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Vedat'ın da Lazio ile görüşerek kolaylık istediği belirlendi.

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