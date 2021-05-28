Fenerbahçe'den Vedat Muriç pazarlığı! Kanarya şartları zorluyor
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Geçen sezon büyük bir forvet krizi yaşayan Fenerbahçe yeni sezonda aynı sıkıntıyla uğraşmamak için kolları sıvadı. Kaliteli 2 golcü transferi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler’in listesinin ilk sırasında Vedat Muriç var. Hedef, Kosovalı forveti yeniden Kadıköy’e getirmek.
Geçen sezon büyük bir forvet krizi yaşayan Fenerbahçe yeni sezonda aynı sıkıntıyla uğraşmamak için kolları sıvadı. Kaliteli 2 golcü transferi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in listesinin ilk sırasında Vedat Muriç var. Hedef, Kosovalı forveti yeniden Kadıköy'e getirmek.
LAZİO KULÜBÜ ŞARTLARINI SUNDU
F.Bahçe yönetimi, Lazio'da mutsuz olan ve Sarı- Lacivertli takıma dönmek isteyen Vedat Muriç için İtalyanlar'la pazarlıklarını sürdürüyor. Lazio son görüşmede şartlarını sundu.
20 MİLYON EURO'YA ALMIŞLARDI
İtalyanlar, geçtiğimiz yaz bonservisi için 20 milyon Euro ödediği Kosovalı golcüyü, 12 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayabileceğini F.Bahçe'ye iletti.
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