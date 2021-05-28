Fenerbahçe'den Vedat Muriç pazarlığı! Kanarya şartları zorluyor

VEDAT MURİÇ KOLAYLIK İSTEDİ

Ancak bu rakamı fazla bulan Fener'in 8 milyon Euro'luk zorunlu olmayan opsiyonla kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Vedat'ın da Lazio ile görüşerek kolaylık istediği belirlendi.

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