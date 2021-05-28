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Haberler Spor Haberleri Son dakika: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Anadolu Efes yükseldi

Son dakika: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Anadolu Efes yükseldi

Son dakika spor haberleri... ilk maçında Rusya'nın takımını 89-86 mağlup eden finale yükseldi.

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Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Son dakika: THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Anadolu Efes yükseldi

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımını 89-86 mağlup eden Anadolu Efes finale yükseldi.

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