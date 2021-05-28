Bir dönem Galatasaray'da da görev almıştı 3. Lig ekibiyle anlaştı

3. Lig ekiplerinden İskenderunspor Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

İskenderun temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, CEO'luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun'a gelerek çalışmalarına başlayacaktır. Anlaşmanın hem Sayın Riekerink'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. "

Ünlü futbol adamı Jan Olde Riekerink'ın Türkçe olarak "İskenderun seninleyim" dediği bir video sosyal medyada paylaşıldı.

Kulüp Başkanı Hakan Bolat da, Galatasaray'ın eski hocası ve Ajax'ın eski Futbol Akademi Hocası Jan Olde Riekerink ile 5 Haziran 2021 Cumartesi günü sözleşme imzalamak üzere İskenderun'a geleceğini duyurdu.

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