28 Mayıs 2021, Cuma
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İşte Igor Tudor'un yeni adresi

'in Torino'ya gidişi sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Verona'nın daha önce 'da da görev yapan ve Juventus'ta sezon boyunca Andrea Pirlo'nun yardımcılığı görevinde bulunan Igor Tudor ile ilgilendiği iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 28.05.2021
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İşte Igor Tudor'un yeni adresi

Galatasaray 'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, yardımcılığını yaptığı Andre Pirlo ile birlikte Juventus'tan ayrılıyor. Tudor'un yeni adresinin Verona olabileceği belirtilmekte.

Verona'yı çalıştıran Ivan Juric, yeni sezonda Torino'nun başına geçecek. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Verona, takımdaki oyun sistemini devam ettirecek isim olarak Igor Tudor'u görüyor.

Tudor, Verona'nın başına geçmesi durumunda Galatasaray döneminden oyuncusu Koray Günter ile de yeniden çalışmış olacak.

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