Son dakika | Galatasaray'a Yunan 10 numara

Seçim hazırlıklarının sürdüğü Galatasaray'da futbol alanında transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Türk takımlarının sık sık gündemine gelen Konstantinos Fortounis için Galatasaray'ın oldukça istekli olduğu belirtiliyor.

Yunanistan basınından Sportime'ın haberine göre Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Fortounis için Galatasaray, çok daha etkin konumunda. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın transfer adına etkin olduğu belirtilse de ibrenin Galatasaray'a döndüğü aktarılıyor. Olympiakos'a henüz bir resmi teklif iletilmemiş olsa da yakın süre içerisinde bu teklifin yapılacağı belirtiliyor.

Olympiakos, yıldız oyuncusu için 10 milyon euro düzeyinde bir bonservis bekliyor. Transferi zora düşürecek bu miktara ilişkin çözüm arayışları varken Olympiackos'un daha düşük tekliflere sıcak bakmadığı aktarılıyor.