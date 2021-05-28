Galatasaray'da 6. başkan adayı Yiğit Şardan! Abdurrahim Albayrak da listede

Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi. Öte yandan Şardan 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yaptı.

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