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Galatasaray'da 6. başkan adayı Yiğit Şardan! Abdurrahim Albayrak da listede

Son dakika haberine göre; Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday oldu. Şardan ve ekibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek. Yiğit Şardan’ın listesinde Galatasaray 2. Başkanı da olacak. Peki Galatasaray'ın başkan adaylarından Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan ne iş yapıyor?

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Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Galatasaray'da 6. başkan adayı Yiğit Şardan! Abdurrahim Albayrak da listede

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde diğer aday oldu. Şardan ve ekibi başvurunun son gününde bugün saat 16.00-17.00 gibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek.



ABDURRAHİM ALBAYRAK DA LİSTEDE
'in seçime girmeyeceğini açıklamasının ardından mevcut yönetimden bazı isimlerin Yiğit Şardan'ın listesine girebileceği ifade edilmişti. Galatasaray 2. Başkanı 'ın Şardan'ın listesinde yer aldığı öğrenildi.



SEÇİME 6 ADAY GİRECEK
Galatasaray'da başkanlık seçimi büyük bir heyecana sahne olacak. Sarı-kırmızılılarda son anda bir değişiklik olmadığı takdirde , , , , ve Yiğit Şardan başkan olmak için yarışacak.



YİĞİT ŞARDAN KİMDİR? YİĞİT ŞARDAN NERELİ? YİĞİT ŞARDAN NE İŞ YAPIYOR?
Galatasaray'ın 6. başkan adayı Yiğit Şardan, 1963 yılında 'da dünyaya geldi.

Şardan, İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu 'nde, liseyi 'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu. 2004 yılında Güzel Sanatlar Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Yiğit Şardan; Güzel Sanatlar / Saatchi&Saatchi, MG Inıatıve, Content Media, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, Ping, Coolshark, Netbook Media, Blab, Ideas Sports Marketing ve Spark Stratejik Planlama şirketlerinin ortağı.

Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan 'nde başkan yardımcılığı, 'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi. Öte yandan Şardan 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yaptı.

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