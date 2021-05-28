28 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'tan transferde bomba hamle: Andros Townsend!

Beşiktaş'tan transferde bomba hamle: Andros Townsend!

, Ada futbolunda etkili şutlarıyla bilinen 'i listeye aldı. Siyah-Beyazlılar, bu sezon şampiyonlukta önemli rol oynayan Rachid Ghezzal için ile anlaşmanın zeminini arıyor. Ghezzal için da bir hayli istekli. , Cezayirli yıldız oyuncuyla anlaşamaması durumunda B planını devreye sokacak. Hedefteki isim ise ile sözleşmesi sona eren sağ kanat oyuncusu Andros Townsend…

SPOR
Giriş Tarihi: 28.05.2021
ABONE OL
Beşiktaş'tan transferde bomba hamle: Andros Townsend!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Siyah-Beyazlılar, bu sezon şampiyonlukta önemli rol oynayan Rachid Ghezzal için ile anlaşmanın zeminini arıyor.

Ghezzal için da bir hayli istekli. , Cezayirli yıldız oyuncuyla anlaşamaması durumunda B planını devreye sokacak. Hedefteki isim ise ile sözleşmesi sona eren sağ kanat oyuncusu

TOWNSEND İKİ KANADI DA KULLANABİLİYOR
2016 yılından beri Crystal Palace formasını giyen Townsend'in 'ye gelme fikrine sıcak baktığı gelen haberler arasında…

Tecrübeli oyuncu geride bıraktığımız sezon ekibinde 36 maçta forma giydi. 1 gol atarken 5 de asist yaptı… İngiliz yıldız Townsend, orta sahanın sol kanadında da oynayabiliyor…

15.6 MİLYON EURO'YA C.PALACE'A GEÇTİ
Kariyerinde hiç dışına çıkmayan Andros Townsend, 13 kez milli formayı giydi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı…

2016 yılında 15.6 milyon Euro'ya 'dan Crystal Palace'a transfer olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

243 MAÇTA 22 GOL VE 33 ASİSTE İMZA ATTI
'ın transfer listesindeki Townsend, 'nde 243 maça çıktı. Bu maçlarda 22 gol atan yıldız futbolcu 33 de asiste imza attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA