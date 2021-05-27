Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme tarihleri belli mi? Beşiktaş, Galatasaray...
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesiyle Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak. Diğer yandan Villarreal'in UEFA Kupası'nı kaldırmasının ardından Galatasaray 2. ön eleme turundan katılacak. İşte, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme tarihleri belli mi? Beşiktaş, Galatasaray...
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme tarihleri belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu için karar belli oldu. Premier Lig'de 2020-2021 sezonu sona erdi. Siyah-beyazlılar, Chelsea'nin Premier Lig'de ilk 4'te yer almasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması kesinleşti. İşte, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme tarihleri belli mi? Beşiktaş, Galatasaray...
Ligde mutlu sona ulaşan Beşiktaş 8. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Taraftarların heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi'de siyah beyazlılar bu kez Devler Ligi'nin şampiyonu olmak için mücadele verecek. Şampiyon takımın doğrudan "Devler Ligi" gruplarına katılması için İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımın kupayı kaldıracağı önemli rol oynuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.
BEŞİKTAŞ ÖN ELEMEYE KATILACAK MI?
Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile aynı ligin takımı Chelsea karşı karşıya gelecek. Kupayı Manchester City kazanası durumunda Süper Lig şampiyonu statü gereği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu durumda Süper Lig şampiyonu yaklaşık 20 milyon avroluk gelir elde edecek. Takımın sezon içinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği performans primleri de ekstra gelir olarak hanesine yazılacak.
CHELSEA KAZANAMAZ, İLK 4'E GİREMEZSE ÖN ELEME OYNANACAK
Mutlu sona Chelsea ulaşırsa Süper Lig şampiyonunun gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin ligini ilk 4'te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4'e giremezse Süper Lig şampiyonu "Devler Ligi"ne elemelerden başlayacak.
Türkiye Ligi ikincisi de kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonuna katılabilmek için elemeleri geçmek zorunda.
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