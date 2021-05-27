Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme tarihleri belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu için karar belli oldu. Premier Lig'de 2020-2021 sezonu sona erdi. Siyah-beyazlılar, Chelsea'nin Premier Lig'de ilk 4'te yer almasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması kesinleşti. İşte, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme tarihleri belli mi? Beşiktaş, Galatasaray...

Ligde mutlu sona ulaşan Beşiktaş 8. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Taraftarların heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi'de siyah beyazlılar bu kez Devler Ligi'nin şampiyonu olmak için mücadele verecek. Şampiyon takımın doğrudan "Devler Ligi" gruplarına katılması için İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımın kupayı kaldıracağı önemli rol oynuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak.