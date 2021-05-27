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Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! Kanarya transfere hız verdi

Spor Toto 'i 3. sırada tamamlayan , yeni sezon çalışmalarına başladı. Yıldız bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, gündemine flaş bir yıldızı aldı. ile sözleşme uzatmayan Aboubakar, Kanarya'nın gündemine girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! Kanarya transfere hız verdi

Yeni sezonda 'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen 'de Başkan , "Gelecek sezon için takımın yüzde 70'i hazır. Eksik yerleri de en kısa sürede tamamlayacağız" demişti. İşte bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler, geride bıraktığımız sezonda beklediği verimi alamadığı forvet mevkii için düğmeye resmen bastı.

Kanarya Süper Lig'i şampiyon tamamlayan 'la sözleşmesi sona eren ve menajeriyle geçtiğimiz günlerde görüşüldüğü bildirildi. Eğer geçen sezon Kara Kartal'la 1 maç daha oynasaydı kontratı otomatik olarak uzayacak Aboubakar için şartların sonuna kadar zorlanacağı öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle Siyah-Beyazlılar'ın son maçlarında görev yapamayan Nijeryalı oyuncunun kulübünden uzatma için 3.5 milyon Euro istediği konuşulmuştu.

Fener'le yapılan pazarlıklarda henüz net rakamlar üzerinden bir konuşma yapılmadığı ancak 29 yaşındaki forvetle anlaşılması durumunda 3 yıllık bir sözleşmenin yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Sarı-Lacivertliler'de geçen sezon büyük umutlarla Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak alınan ve 'un ısrarıyla transfer edilen beklentilerin altında kaldı.

Samatta 30 maçta 6 gol, de 28 mücadelede 5 gol ve 2 asistle oynadı. Kanarya'nın, iki oyuncudan sözleşmesi sona eren Cisse ile yola devam etmeyeceği, bonservisi alındıktan sonra da Samatta'yı elden çıkarmaya çalışacağı bilgisine ulaşıldı. Samatta'nın menajerinin de, şimdiden oyuncusu için alternatifleri değerlendirme çabası içerisinde olduğu belirtildi.

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