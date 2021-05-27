27 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçeli Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo'ya saat farkı! Dörde katladı

Fenerbahçeli Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo'ya saat farkı! Dörde katladı

Fenerbahçeli 'in saati fiyatıyla dudak uçuklattı. gibi saat tutkunu olan Mesut Özil, Portekizli yıldızı dörde katladı. Özil’in son aldığı saatin fiyatı 950 bin dolardı. Ronaldo’nun koluna taktığı son saat ise 226 bin dolarlık bir ...

SPOR
Giriş Tarihi: 27.05.2021
ABONE OL
Fenerbahçeli Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo'ya saat farkı! Dörde katladı
Mesut Özil'in geçtiğimiz gün taktığı saati, sadece değil dünya gündemine de geldi. 32 yaşındaki yıldız futbolcunun Richard Mille marka RM 65- 01 Automatic Split Seconds Chronograph saati, dünyaca ünlü starların saatlerinin tanıtıldığı 'Celebwatchspotter' Instagram hesabında da konu oldu.



, , ve 'in son aldıkları saatleri derleyen site, takipçilerine "Hangi saat güzel?" diye sordu. Özil'in 8 milyonluk saati hepsini solladı.



Bu arada dört yıldızın saatleri arasında dikkat çeken bir detay da Mesut Özil'in saatinin Cristiano Ronaldo'nun taktığı 226 bin dolarlık marka saatin neredeyse dört katı pahalı olmasıydı.

BEŞ YILDA ÜRETİLDİ
Mesut Özil'in RM 65- 01 Automatic Split Seconds Chronograph model saatin mekanizması, beş yıllık bir araştırma sonucu üretildi. 600 katman karbon TPT'nin üst üste eklenmesi ile oluşturuldu.



CONOR MCGREGOR

JACOB & CO. ASTRONOMIA CASINO 675 BİN DOLAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA