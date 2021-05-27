27 Mayıs 2021, Perşembe
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Fenerbahçe'den Muriç bombası! Dönmek istiyor...

'de bomba transfer gelişmesi... Sarı-Lacivertliler, golcü transferi için Kosovalı yıldız ile temas halinde... ve yıldız golcü hemen hemen her gün transfer için görüşüyor.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021
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Fenerbahçe'den Muriç bombası! Dönmek istiyor...
Fenerbahçe'de yeniden Vedat Muriç sesleri… Geçtiğimiz sezon forvet hattında büyük sıkıntı çeken ve golcü transferlerinden beklediği katkıyı alamayan Sarı- Lacivertliler eski yıldızı için yeniden harekete geçti.



Ligi ekibi 'ya transfer olan ancak orada istediği performansı bir türlü sergileyemeyen Kosovalı golcünün de dönüş için bir hayli istekli olduğu öğrenildi. Tranfserle bizzat ilgileniyor.



DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Emre Belözoğlu ile sezon bittikten sora birden fazla görüşme gerçekleştirdi. Kosovalı yıldız oyuncunun Belözoğlu'nun teklifine sıcak baktığı ve dönmek istediği öğrenildi.



2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Vedat Muriç kiralık olarak kadroya katılacak. F.Bahçe, 2025 yılına kadar Lazio ile sözleşmesi olan yıldızı kiralamak istiyor.




34 MAÇTA 1 GOL, 2 ASİSTİ VAR
İtalyan ekibi Lazio'da geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan 27 yaşındaki golcü, 2 gol atarken 1 de asist yaptı… Tecrübeli golcü 27 kez milli olurken 11 kez rakip fileleri havalandırdı.

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