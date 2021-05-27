Altay'ın süper golcüsü Marco Paixao! Üç sezonda 76 gol

Altay forması altında Spor Toto 1.Lig'de 3 sezon üst üste gol kralı olan ve tarihe geçen Marco Paixao, Play-Off final maçında da golü atıp takımını Süper Lig 'e çıkardı

Marco Paixao, 2018-19 sezonuyla birlikte 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında gol kralı olurken ilk sezonunda 29 gol, geçen sezon 22 gol, bu sezon Play-Off maçları dahil 25 gol attı

2018-19 33 maç 29 gol

2019-20 33 maç 22 gol

2020-21 33 maç 25 gol* (*3 gol Play-Off maçlarında)

Paixao, sadece 1.Lig'de 102 maça çıktı ve 76 gol attı. Maç başına 0,75 gol ortalaması yakalayan 36 yaşındaki oyuncu kulüp tarihine geçti.